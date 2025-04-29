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Наркотики, оргії та побиття: куди зник самопроголошений "апостол" Мунтян

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Де зараз засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян
Де зараз засновник центру "Відродження" Володимир Мунтян. Фото Колаж "Телеграфу"

"Апостола" звинувачували у зґвалтуванні та побитті

Володимир Мунтян — бізнесмен, самопроголошений "апостол", а також засновник однієї з найбільших релігійних сект України під назвою "Духовний центр "Відродження". Його звинувачували у фінансових махінаціях і побоях. Згодом Мунтян зник з українського інформаційного простору. Також ми розповідали, де зараз колишній міністр культури В'ячеслав Кириленко.

"Телеграф" розкаже, чим відзначився самопроголошений "апостол", головні скандали за його участі, а також, де він зараз.

Що відомо про Володимира Мунтяна

Мунтян народився у 1972 році у Дніпрі. У підлітковому віці мав наркотичну залежність. У молодості його засудили до 3 років позбавлення волі через крадіжки. Покарання відбував у Кривому Розі.

Після виходу з в'язниці Мунтян почав відвідувати Молитовний дім протестантів. При храмі діяв біблійний коледж, де Володимир навчався. Звідти його скерували на місію заснування храму у Перещепиному, що у Дніпровській області. Утім, церква п'ятдесятників виключила Мунтяна зі своїх членів за непослух і зміну вчення.

Володимир Мунтян що відомо
Мунтяна виключали з церкви п'ятдесятників, фото з мережі

Після цього Володимир створив нову церкву у Новомосковську, теж на Дніпровщині. У 2002 році Мунтян відкрив церкву у Дніпрі, де став старшим пастором. Тоді він придбав собі будинки у Новоолександрівці й Обухівці.

У 2011 році Мунтян відкрив свою релігійну секту у Києві та згодом проголосив себе 13 апостолом. Поступово він розширював мережу філій секти не лише в Україні, а у Росії та Білорусі. Загалом їх налічувалось до 320. У цих сектах чоловік "зцілював" від хвороб і нібито знімав родові прокляття. Окремі люди навіть продавали свої квартири, автівки та коштовності та несли кошти церкві "Відродження".

Володимир Мунтян Центр Відродження
Мунтян відкрив релігійні секти по всій Україні, фото з мережі

Мунтян поширював меседжі російської пропаганди, зокрема про "братерство" українців і росіян: "Ми не вороги, нам не можна воювати, нам не можна дивитися один на одного як на ворога. Все це підступи диявола. Як буває у родині, коли посварити двох братів…".

Колишній бухгалтер церкви "Відродження" Ліна Слободенюк повідомила, що Мунтян вживав психотропні речовини, а також бив своїх працівників: "Не було жодного члена в команді, якого б він не бив, хоча б одного разу. Всі у це потрапляли. Як ніби черга була, хто наступний. І ось настав мій час".

Володимир Мунтян наркотики
Мунтян вживав наркотики, фото з мережі

Експомічниця Мунтяна Наталя Безсонова розповідала, що Мунтян змінився в гірший бік після того, як почав вживати кокаїн у 2018 році. Ба більше, "апостол" побив жінку, попри те, що вона була вагітною. Також постраждав її чоловік: йому вибили передні зуби.

"Таке враження, що в нього увійшов демон. Він почав виходити на сцену в якомусь дуже дивному стані. Люди це бачили. Коли він побачив, що я говорю з ним на рівних, він почав мене бити. Я кажу йому: "Не можна, я — вагітна". — Нас продовжили бити", — казала вона.

Володимир Мунтян секта
Мунтян бив своїх працівників, фото з мережі

Слободенюк зазначила, що Мунтян звинуватив її у зникненні грошей і почав її бити. Це тривало кілька годин, після чого він погрожував жінці ножем і намагався видавити їй очі. Бухгалтер з поламаними ребрами втекла від шахрая і подала заяву в поліцію.

У 2020 році Мунтян вів проповіді з Таїланду, куди відправився з членами секти. Там у нього виявили 4 вілли. Ексдиректор церковного телеканалу "Відродження" Аліна Радіонова розповіла, що на острові він проводив оргії з вживанням наркотиків. Згодом Мунтян та команду звинуватили у порушенні міграційної політики, незаконному веденні трансляцій, порушенні правил карантину. Півтора місяця вони сиділи у місцевій в'язниці, після чого їх депортували довічно.

Де зараз Володимир Мунтян

На початку вторгнення росіян Мунтян став поширювати відео із "молитвами", аби війна закінчилася. Однак він не визнавав Росію країною-агресоркою та не висвітлював її злочини в Україні. В одному з роликів він розповів, що допомагає з реабілітацією військових і онкохворим дітям, але не показав докази. Натомість "пастор" похизувався розкішним автомобілем Ferrari Roma 2024 року за 300 тисяч доларів, який отримав у подарунок.

Де зараз Володимир Мунтян
Мунтян хизувався дорогою автівкою, скриншот з інстаграму

Зараз Мунтян живе за кордоном, достеменно невідомо, де саме, однак він часто показує себе біля океану. Чоловік продовжує "проповідувати" віру в Бога, розповідає про силу, зміну мислення та досягнення цілей. Зазвичай він записує ролики в інстаграмі, а також іноді виступає на офлайн-заходах.

Чим зараз займається Володимир Мунтян
Мунтян продовжує "проповідувати", фото з інстаграму
Де зараз Володимир Мунтян
Мунтян, попри всі скандали, продовжує говорити про духовність, фото з інстаграму
Куди зник Володимир Мунтян
Мунтян часто показує себе біля океану, фото з інстаграму

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишня народний депутат та лікар Ольга Богомолець. Вона критикувала медреформу Уляни Супрун.

Теги:
#Діяльність #Володимир Мунтян