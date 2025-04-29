Як заробити до 22 тис. цього літа: з’явилась чудова вакансія для студентів

Є можливість непогано заробити цього літа

Літня пора — чудовий час для студентів підзаробити, знайти нові знайомства та набути цінного досвіду. Особливо привабливими стають пропозиції роботи, де пропонують гідну оплату праці та можливості для професійного зростання.

Компанія ROZETKA розмістила актуальну вакансію продавця-універсала на сайті з пошуку роботи, яка може зацікавити багатьох студентів. Зарплата становить 20 000- 22 000 грн (ставка плюс бонус).

Вакансія доступна у Львові на проспекті Шевченка, 24, всього за 400 метрів від центру міста. Позиція передбачає повну зайнятість.

Обов'язки продавця-універсала такі:

консультування клієнтів;

видача товарів;

з'ясування потреб покупців та пропонування рішень.

Також працівник займатиметься прийманням і розміщенням товарів на складі, організацією привабливого розташування продукції на вітрині та проведенням розрахунково-касових операцій.

Для успішної роботи на цій посаді потрібні початкові знання мобільної та комп'ютерної техніки, енергійність, відповідальність і клієнтоорієнтоване мислення. Перевагою буде знання касової дисципліни, вміння активно працювати, швидко засвоювати нову інформацію та створювати позитивну атмосферу. Графік роботи з 8:30 до 20:00 у форматі 4 на 2.

Також "Телеграф" нещодавно розповідав, що у Дніпрі шукають прибиральницю бомбосховищ. Це неповна зайнятість, що дозволяє легко поєднувати роботу з іншими справами.