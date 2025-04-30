У сусідів потече слина: з яких дров виходить посмажити найсмачніший шашлик

Не всі дерева підходять для того, щоб смажити м'ясо

Шашлик має багато рецептів маринаду з додаванням різних спецій, заправок та соусів. А що якщо не маринувати, а звернути увагу на дрова?

"Телеграф" розповість, які дрова використовувати, аби м'ясо на вогні було найсмачніше. А також, яких дерев у приготуванні страви треба уникати.

Дрова для курки та свинини

Фруктові дерева, особливо яблуня та вишня, вважаються найкращим вибором для приготування шашлику. Вони надають м'ясу приємний солодкуватий аромат та легкий димний присмак , ідеально підходять для свинини та птиці.

Які дрова підійдуть для яловичини

Дубові дрова найкраще підходять для яловичини. Вони горять довго, забезпечують рівномірний жар і додають м'ясу насичений димний аромат.

Виноградна лоза, поширена на півдні України та в Грузії, також вважається відмінним вибором для шашлику. М'ясо, приготоване на виноградній лозі, набуває особливого аромату з фруктовими нотками.

Ці дрова краще не використовувати

Не рекомендується використовувати хвойні породи дерев (сосна, ялина). Оскільки смоли, що містяться в них, можуть надати м'ясу неприємної гіркоти.

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