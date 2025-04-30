Час готувати гаманці: скільки платитимемо за світло влітку

Вартість електроенергії зафіксували на пів року

З 1 травня дія пільгового тарифу на електроопалення закінчується. Для більшості українців вартість електроенергії буде єдина — 4,32 грн за кіловат*год.

Таку ціну затвердив Кабмін до 31 жовтня 2025 року. Також діятиме пільговий нічний тариф для тих, в кого двозонні лічильники. Він становитиме 2,16 грн за кВт*год.

Тарифи для багатозонних лічильників залишились чинними

Наразі по країні тривають відновлювальні роботи. Росіяни пошкодили чи зруйнували близько 10 гВт генеруючих потужностей — приблизно таку кількість електроенергії недавно втратили одразу три країни Європи під час масштабного блекауту, однак їм відновити потужності набагато простіше.

Наразі в Україні споживання зросло не сильно — кінець квітня виявився не дуже спекотним. Далі ситуація може змінитися. Через спеку зросте потреба в електроенергії для охолодження, тож споживання тільки зростатиме. Фахівці радять не ховати далеко генератори та інвертори, адже можливі відключення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не проблемами з енергетикою на наступний опалювальний сезон лякають українців. Експерти припускають, що через нестачу газу в оселях українців буде не дуже тепло.