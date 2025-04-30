Пенсіонерам-ювілярам варто чекати доплати з 1 травня

Для самотніх пенсіонерів у віці є додаткова можливість

Працюючим пенсіонерам в квітні перерахували виплати. Наступного підвищення слід очікувати ювілярам — тим, кому в квітні або травні виповнюється 70, 75 та 80 років.

Претендувати на доплату може не кожен пенсіонер, а тільки ті, в кого пенсійна виплата менша за 10 340 грн. Щомісячна доплата за вік має фіксований розмір та виплачується не за весь місяць настання нового року життя, а за ту частину, яка була після дня народження.

Розмір доплат:

70 — 74 роки — до 300 грн

75 — 79 — до 456 грн

від 80 років — до 570 грн.

Пенсіонери 80+ мають додаткову можливість

Окремо передбачена щомісячна доплата для самотніх пенсіонерів віком 80+ років, які за висновками лікарів потребують постійного догляду. У 2025 році вона становить 944,4 грн (40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — 2361 грн).

Надбавка не нараховується тим, хто отримує пенсію за інвалідністю — лише за віком. Обов’язковою умовою є документальне підтвердження потреби у догляді.

Що потрібно для оформлення доплати:

висновок лікарської комісії про потребу у догляді,

паспорт та РНОКПП,

витяг від ПФУ про відсутність аналогічної надбавки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в разі припинення виплати пенсії, її можна поновити. Для цього є певний механізм.