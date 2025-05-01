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Цей тариф зросте у 20 разів із 3 травня

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Апостилювати потрібно різні документи Новина оновлена 01 травня 2025, 09:57
Апостилювати потрібно різні документи

Тариф не змінювався понад 20 років

Українські документи для використання за кордоном мають мати апостиль. Вартість його проставляння не змінювалась з 2003 року і різко зросте з 3 травня 2025 року.

Розцінки опублікували на сайті Міністерства юстиції України. Йдеться про проставляння апостилях на документах від судів, органів юстиції, архівів, нотаріально оформлених паперів.

З 3 травня ціна на апостиль в 2025 році становитиме:

  • для фізичних осіб — 610 грн
  • для юридичних осіб — 1060 грн.

Як зазначив нардеп Ігор Фріс, ціна не мінялась 22 роки. Раніше сама вартість штампа була 51 грн. Тобто вартість зросла у майже 12 разів для фізосіб та у понад 20 разів для юридичних осіб.

Ця ціна — не стала. Вона залежатиме від прожиткового мінімуму (пм) для працездатних осіб на 1 січня кожного року. Плату встановили на рівні 0,2 пм для фізичних та 0,35 для юридичних осіб. Вартість округлюється до 10 грн.

Тариф прив'язали до прожиткового мінімуму
Тариф прив'язали до прожиткового мінімуму

Апостилювати потрібно різні документи — свідоцтва про шлюб, дипломи, судові рішення, медичні довідки тощо. Найчастіше потрібне подвійне апостилювання, коли штам ставиться також і на переклад документа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на українців в квітні очікує ряд важливих змін. Заборона продавати молоко без документів, смарагдові світлофори і не тільки — деталі за посиланням: Що змінюється з 1 травня в Україні.

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#Тарифи #Документи #Апостиль