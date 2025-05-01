Цей тариф зросте у 20 разів із 3 травня

Тариф не змінювався понад 20 років

Українські документи для використання за кордоном мають мати апостиль. Вартість його проставляння не змінювалась з 2003 року і різко зросте з 3 травня 2025 року.

Розцінки опублікували на сайті Міністерства юстиції України. Йдеться про проставляння апостилях на документах від судів, органів юстиції, архівів, нотаріально оформлених паперів.

З 3 травня ціна на апостиль в 2025 році становитиме:

для фізичних осіб — 610 грн

для юридичних осіб — 1060 грн.

Як зазначив нардеп Ігор Фріс, ціна не мінялась 22 роки. Раніше сама вартість штампа була 51 грн. Тобто вартість зросла у майже 12 разів для фізосіб та у понад 20 разів для юридичних осіб.

Ця ціна — не стала. Вона залежатиме від прожиткового мінімуму (пм) для працездатних осіб на 1 січня кожного року. Плату встановили на рівні 0,2 пм для фізичних та 0,35 для юридичних осіб. Вартість округлюється до 10 грн.

Тариф прив'язали до прожиткового мінімуму

Апостилювати потрібно різні документи — свідоцтва про шлюб, дипломи, судові рішення, медичні довідки тощо. Найчастіше потрібне подвійне апостилювання, коли штам ставиться також і на переклад документа.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на українців в квітні очікує ряд важливих змін. Заборона продавати молоко без документів, смарагдові світлофори і не тільки — деталі за посиланням: Що змінюється з 1 травня в Україні.