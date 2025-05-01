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Пенсіонерам з 9 областей виплатять додаткові гроші: кому та яку суму чекати

Автор
Галина Михайлова
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Більшу виплату отримають не всі пенсіонери
Більшу виплату отримають не всі пенсіонери. Фото Колаж "Телеграфу"

На допомогу претендують сотні тисяч українців

Частина людей в Україні отримує пенсії та соціальні виплати менші за 3000 грн. В 9 областях таким громадянам доплачують від ООН.

Програму продовжили і на травень. Окрім пенсіонерів із мінімалкою, отримати гроші можуть люди з інвалідністю та ті, хто отримує державну соціальну допомогу замість пенсії. Загалом таку допомогу отримують 507 тисяч українців.

Йдеться про доплату до 3250 грн. Розмір виплати індивідуальний – це різниця між 3 250 грн і тією сумою, яку людина вже отримує. Наприклад, якщо пенсія або соціальна виплата становить 2 300 грн, доплата від ООН становить 950 грн.

Головні умови:

  • проживання в регіонах, де тривають або можливі бойові дії;
  • дохід менш як 3 250 грн на місяць;
  • відсутність іншої міжнародної фінансової допомоги.

Окремо звертатися не потрібно. Гроші нараховуються автоматично — через банк або Укрпошту, залежно від обраного способу отримання пенсії чи виплат.

Допомога стосується мешканців 9 областей:

  • Запорізької
  • Дніпропетровської
  • Донецької
  • Луганської
  • Миколаївської
  • Сумської
  • Чернігівської
  • Харківської
  • Херсонської.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонерам, яким виповнюється 70, 75 чи 80 років в травні варто чекати більшої пенсії. Доплата нараховується за вік.

Теги:
#ООН #Пенсії #Доплата