Не викидайте кавову гущу: вона стане скарбом для вашого городу

Цей спосіб допоможе виростити кращі овочі

Українські дачники відкрили новий спосіб використання кавової гущі, яка зазвичай потрапляє у смітник. Виявляється, цей ароматний залишок від ранкової кави може стати цінним помічником на городі, забезпечуючи рослини поживними речовинами та захищаючи їх від шкідників.​

Кавову гущу використовують як добриво для розсади або квітів. У соцмережах багато відео на цю тему.

Натуральне добриво

Кавова гуща містить важливі макро- та мікроелементи, такі як азот, фосфор, калій, магній і кальцій. Ці речовини сприяють росту рослин, покращують структуру ґрунту, роблячи його пухким, та допомагають утримувати вологу.

Особливо корисна гуща для культур, які полюбляють злегка кислий ґрунт, таких як томати, огірки, перець, редис, картопля, цибуля та різноманітна зелень.

Захист від шкідників

Аромат кави відлякує багатьох шкідників, зокрема равликів, мишей та мурах. Розсипаючи висушену гущу між рядами рослин або по периметру грядок, можна створити природний бар'єр, який захистить урожай без використання хімічних засобів. ​

Способи використання

Сухе підживлення. Висушену кавову гущу змішують із землею та вносять у ґрунт під час посадки або навколо стебел рослин.​

Рідке підживлення. Гущу разом із залишками кави збирають у ємність і використовують для поливу рослин під корінь, після чого поливають чистою водою.

Мульчування. Розсипають гущу навколо рослин, що допомагає утримувати вологу, пригнічує ріст бур'янів і поступово збагачує ґрунт поживними речовинами.​

Важливо пам'ятати, що перед використанням гущу слід добре висушити, щоб уникнути появи плісняви. Також не рекомендується використовувати гущу з кави, приготованої з молоком, оскільки це може призвести до розвитку небажаних мікроорганізмів у ґрунті.​

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