Які тарифи не зростуть найближчі пів року
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Частина тарифів може зрости. Наприклад, вартість вивозу сміття
Тарифи не змінюватимуться принаймні ще шість місяців для деяких видів комунальних послуг. Зокрема, до 31 жовтня зафіксований тариф 4,32 грн за кВт⋅год на електроенергію.
Ця вартість стосується побутових споживачів. Одночасно з цим, не змінюватиметься і ціна на газ. Її продовжили на рік — зафіксували до 30 квітня 2026 року. Це вартість від НАК "Нафтогаз України". Понад 98% домівок українців отримує газ за їхнім тарифом "Фіксований" — 7,96 грн за кубометр.
Як зазначив нардеп Данило Гетманцев, механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) розповсюджується і на постачання газу виробникам теплової енергії та гарячої води. Його продовжено до 31 жовтня 2025 року. Таким чином, тарифи на основні комунальні послуги, зокрема тепло і гарячу воду, не змінюватимуться щонайменше протягом наступного півріччя, а по газу — до весни наступного року.
Тариф на гарячу воду та опалення розраховується індивідуально і залежить не тільки від населеного пункту, а й від особливостей житла. Наприклад, якщо рушникосушка підключена до системи гарячого водопостачання — вартість буде інша.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім зафіксованих тарифів на частину комунальних послуг, з 1 травня в Україні починається ряд змін. Наприклад, з'являтимуться смарагдові світлофори, а бензин будуть мішати із спиртом. Деталі за посиланням: Що змінюється з 1 травня в Україні