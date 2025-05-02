Які тарифи не зростуть найближчі пів року

Частина тарифів може зрости. Наприклад, вартість вивозу сміття

Тарифи не змінюватимуться принаймні ще шість місяців для деяких видів комунальних послуг. Зокрема, до 31 жовтня зафіксований тариф 4,32 грн за кВт⋅год на електроенергію.

Ця вартість стосується побутових споживачів. Одночасно з цим, не змінюватиметься і ціна на газ. Її продовжили на рік — зафіксували до 30 квітня 2026 року. Це вартість від НАК "Нафтогаз України". Понад 98% домівок українців отримує газ за їхнім тарифом "Фіксований" — 7,96 грн за кубометр.

Тариф на газ зафіксованмй на рік

Як зазначив нардеп Данило Гетманцев, механізм покладання спеціальних обов’язків (ПСО) розповсюджується і на постачання газу виробникам теплової енергії та гарячої води. Його продовжено до 31 жовтня 2025 року. Таким чином, тарифи на основні комунальні послуги, зокрема тепло і гарячу воду, не змінюватимуться щонайменше протягом наступного півріччя, а по газу — до весни наступного року.

Тариф на гарячу воду та опалення розраховується індивідуально і залежить не тільки від населеного пункту, а й від особливостей житла. Наприклад, якщо рушникосушка підключена до системи гарячого водопостачання — вартість буде інша.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім зафіксованих тарифів на частину комунальних послуг, з 1 травня в Україні починається ряд змін. Наприклад, з'являтимуться смарагдові світлофори, а бензин будуть мішати із спиртом. Деталі за посиланням: Що змінюється з 1 травня в Україні