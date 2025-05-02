"Сваряться, куди повзти": двоголова королівська змія стала зіркою зоомагазина (відео)

У Каліфорнії у віварії живе унікальна двоголова змія — їй давали надзвичайно малі шанси на виживання

Рідкісні тварини можуть бути унікальними представниками звичайних видів. У зоомагазині міста Берклі, штат Каліфорнія, живе надзвичайно рідкісна рептилія — змія з двома головами.

Вона належить до каліфорнійських королівських змій. Зазвичай такі двоголові змії не живуть довго, але Зік та Енджел, як їх назвали у віварії, почувають себе добре вже сім місяців.

Такі змії з однією головою живуть 20-30 років та виростають до 1,2 метра. Ці самці можуть досягти такого віку. Народження двоголової змії — надзвичайно рідкісний випадок, трапляється приблизно один раз на 100 тисяч.

Зік та Енджел народились зі зрощеним хребтом. Як розповідають працівники, вони мислять по-різному. Іноді голови хочуть спрямувати тіло в різні боки, тож це викликає протистояння. Домінує голова Енджел. Наразі змію не планують продавати, хоча вже звучать пропозиції ціни у 50 тисяч доларів (2 062 500 грн).

Каліфорнійська королівська змія має характерне забарвлення — світлі кільця на темному фоні, здебільшого чорно-біле. Проте, існує багато варіацій кольорів й малюнків. Ціна на них в Україні від 4 тисяч гривень за дитинча. Такі змії харчуються дрібними тваринами — мишами, птахами, ящірками, жабами. Зік та Енджел полюбляють мишей.

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