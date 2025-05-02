"Тепер копаємо". Зібрали найкращі меми про угоду щодо корисних копалин

Наразі підписано політичну частину угоди, яка викладена на 12 сторінках

Підписання між Україною та США угоди про корисні копалини надихнуло українців на створення мемів. Адже в цей день сталось ще кілька гучних подій: напад на активіста Сергія Стерненка та завершення продажу Біг-Тейсті у МакДональдзі.

"Телеграф" зібрав найсмішніші меми стосовно підписаної угоди. Зауважимо, що вона стосується не просто корисних копалин, а й рідкісноземельних металів.

Інформація про підписання угоди між Україною та США з'явилась ще вночі на 1 травна, а вдень сталось кілька гучних подій. Спочатку напад на Стерненка, а потім "ухід Біг-Тейсті" з МакДональдзу, що неабияк наполохало українців. На тлі цього у багатьох виникло питання: "Що ж Україна підписала?!"

Також були і жарти стосовно того, що тепер слід копати землю, як кроти, адже угода підписана, а корисні копалини самі себе недобудуть.

Не упустили українці можливості пожартувати стосовно "зради", зазначивши, що деякі метали вже "зникають" з землі України. Але з'являються нові, до прикладу, "зрадій".

Нагадаємо, що угода про копалини може стикнутися з підводними каменями у Раді. Народні обранці отримали документ на 12 сторінок без найважливішої технічної інформації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за 57 мінералів вписані в угоду зі США, і в яких галузях їх використовують.