Там навіть наливають: таксист здивував українців сервісом (відео)

Одразу видно, що людина на своєму місці

Коли людина по-справжньому любить свою справу, це відразу помітно у дрібницях. Увага до деталей та бажання перевершити очікування клієнтів – саме те, що вирізняє справжніх професіоналів серед інших.

У Львові з'явилося таксі з неймовірним рівнем комфорту та сервісу для пасажирів. Відповідне відео стрімко набирає популярності в соціальних мережах. Користувачі діляться своїми враженнями від незвичайної поїздки.

У салоні автомобіля пасажирів зустрічає автоматичне повідомлення, записане голосом, схожим на навігатор: "Пані та панове, водій максимально постарався, щоб зробити вашу подорож максимально приємною і комфортною, і приготував для вас декілька приємних несподіванок".

Серед "приємних несподіванок" – цукерки "зі смаком дитинства", розташовані в центральній частині салону. Для зручності пасажирів передбачено навіть спеціальну чорну сумку-смітник для фантиків від солодощів.

Біля сумки прикріплений антисептик "з приємним запахом" та швидкісна зарядка для смартфонів — все для максимального комфорту клієнтів.

Але найцікавіше – за додаткову плату пасажирам пропонують воду, а також міцні напої преміумкласу: віскі Jack Daniel's, джин "вищого ґатунку", джин-тонік та колу. Всі ці напої акуратно заховані в дверцятах автомобіля.

На випадок, якщо у пасажира заболіла голова, водій, якого мама пестливо називає Маркіянчиком, подбав і про це – в машині є німесил, цитрамон та інші ліки.

Раніше "Телеграф" також писав, що з'явилися смішні меми про ліквідованих генералів РФ і не тільки.