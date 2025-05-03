Якщо заморозки побили розсаду, які овочі ще не пізно посадити у травні
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Деяку розсаду слід висаджувати при температурі ґрунту не нижче +12 °C
Якщо ранні заморозки зіпсували розсаду, не поспішайте засмучуватися — травень ще не пізно для нових посадок! Це ідеальний час для того, щоб засіяти свіжу зелень, висадити пізні овочі, декоративні рослини та навіть ягоди.
Про це розповідає "Sad-Ogorod".
Зелень, яку ще не пізно сіяти
У травні добре сіяти:
- петрушку;
- базилік;
- чебрець;
- кріп;
- шавлію;
- цикорій.
Ці рослини легко переносять коливання температур і не вибагливі в догляді. Для кращого росту температура ґрунту повинна бути не нижче +6 °С. Через тиждень після посіву можна вже збирати свіжу зелень.
Овочі
У травні ще не пізно висадити:
- моркву;
- ріпу;
- капусту;
- огірки;
- редис;
- картоплю;
- кукурудзу;
- боби;
- горох;
- часник;
- пастернак;
- цибулю.
З другої половини травня можна садити баклажани, томати та перець.
Ягоди
У травні можна висаджувати саджанці:
- малину;
- полуницю.
Головне — вибрати захищене від вітру місце з хорошим сонячним освітленням.
Пам’ятайте:
- малину не садять після пасльонових культур (помідорів, картоплі);
- полуницю — після огірків і капусти;
- ґрунт має бути нейтральним, збагаченим компостом або перегноєм;
- відстань між кущами — 35 см, між рядами — до 60 см.
Гарбузові культури
У травні ідеально садити:
- кавуни;
- гарбузи;
- дині.
Сійте тільки при температурі ґрунту не нижче +12 °C.
Квітник у травні
Серед квітів, які можна висаджувати в останньому місяці весни:
- айстри;
- настурції;
- чорнобривці;
- петунії;
- гіпсофілу;
- портулак;
- ромен;
- троянди;
- незабудки;
- рудбекію;
- гесперіс.
Порада: деякі квіти (напр. портулак) потребують 100 днів для проростання — краще висівати рано або під агроволокно. Крім того, уникайте посадки айстр поруч із томатами — можливе зараження фітофторою.
Не втрачайте можливість оновити свій город — природа все ще на вашому боці. Травень дарує шанс надолужити втрачене й урізноманітнити майбутній урожай.
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