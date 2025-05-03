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Якщо заморозки побили розсаду, які овочі ще не пізно посадити у травні

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Що висадити на городі у травні Новина оновлена 03 травня 2025, 06:35
Що висадити на городі у травні. Фото Колаж "Телеграфу"

Деяку розсаду слід висаджувати при температурі ґрунту не нижче +12 °C

Якщо ранні заморозки зіпсували розсаду, не поспішайте засмучуватися — травень ще не пізно для нових посадок! Це ідеальний час для того, щоб засіяти свіжу зелень, висадити пізні овочі, декоративні рослини та навіть ягоди.

Про це розповідає "Sad-Ogorod".

Зелень, яку ще не пізно сіяти

У травні добре сіяти:

  • петрушку;
  • базилік;
  • чебрець;
  • кріп;
  • шавлію;
  • цикорій.

Ці рослини легко переносять коливання температур і не вибагливі в догляді. Для кращого росту температура ґрунту повинна бути не нижче +6 °С. Через тиждень після посіву можна вже збирати свіжу зелень.

Овочі

Морква

У травні ще не пізно висадити:

  • моркву;
  • ріпу;
  • капусту;
  • огірки;
  • редис;
  • картоплю;
  • кукурудзу;
  • боби;
  • горох;
  • часник;
  • пастернак;
  • цибулю.

З другої половини травня можна садити баклажани, томати та перець.

Ягоди

У травні можна висаджувати саджанці:

  • малину;
  • полуницю.
Полуниця

Головне — вибрати захищене від вітру місце з хорошим сонячним освітленням.

Пам’ятайте:

  • малину не садять після пасльонових культур (помідорів, картоплі);
  • полуницю — після огірків і капусти;
  • ґрунт має бути нейтральним, збагаченим компостом або перегноєм;
  • відстань між кущами — 35 см, між рядами — до 60 см.

Гарбузові культури

У травні ідеально садити:

  • кавуни;
  • гарбузи;
  • дині.

Сійте тільки при температурі ґрунту не нижче +12 °C.

Квітник у травні

Незабудки

Серед квітів, які можна висаджувати в останньому місяці весни:

  • айстри;
  • настурції;
  • чорнобривці;
  • петунії;
  • гіпсофілу;
  • портулак;
  • ромен;
  • троянди;
  • незабудки;
  • рудбекію;
  • гесперіс.

Порада: деякі квіти (напр. портулак) потребують 100 днів для проростання — краще висівати рано або під агроволокно. Крім того, уникайте посадки айстр поруч із томатами — можливе зараження фітофторою.

Не втрачайте можливість оновити свій город — природа все ще на вашому боці. Травень дарує шанс надолужити втрачене й урізноманітнити майбутній урожай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аби рослини росли швидше й були здоровими, є один секрет, який допоможе забезпечити рясний та якісний врожай. Досвідчені садівники не витрачають гроші на дорогі ґрунтові суміші, а довіряються перевіреним часом методам.

Теги:
#Квіти #Овочі #Ягоди #Травень #Розсада #Лайфхак