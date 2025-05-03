Якщо заморозки побили розсаду, які овочі ще не пізно посадити у травні

Деяку розсаду слід висаджувати при температурі ґрунту не нижче +12 °C

Якщо ранні заморозки зіпсували розсаду, не поспішайте засмучуватися — травень ще не пізно для нових посадок! Це ідеальний час для того, щоб засіяти свіжу зелень, висадити пізні овочі, декоративні рослини та навіть ягоди.

Про це розповідає "Sad-Ogorod".

Зелень, яку ще не пізно сіяти

У травні добре сіяти:

петрушку;

базилік;

чебрець;

кріп;

шавлію;

цикорій.

Ці рослини легко переносять коливання температур і не вибагливі в догляді. Для кращого росту температура ґрунту повинна бути не нижче +6 °С. Через тиждень після посіву можна вже збирати свіжу зелень.

Овочі

Морква

У травні ще не пізно висадити:

моркву;

ріпу;

капусту;

огірки;

редис;

картоплю;

кукурудзу;

боби;

горох;

часник;

пастернак;

цибулю.

З другої половини травня можна садити баклажани, томати та перець.

Ягоди

У травні можна висаджувати саджанці:

малину;

полуницю.

Полуниця

Головне — вибрати захищене від вітру місце з хорошим сонячним освітленням.

Пам’ятайте:

малину не садять після пасльонових культур (помідорів, картоплі);

полуницю — після огірків і капусти;

ґрунт має бути нейтральним, збагаченим компостом або перегноєм;

відстань між кущами — 35 см, між рядами — до 60 см.

Гарбузові культури

У травні ідеально садити:

кавуни;

гарбузи;

дині.

Сійте тільки при температурі ґрунту не нижче +12 °C.

Квітник у травні

Незабудки

Серед квітів, які можна висаджувати в останньому місяці весни:

айстри;

настурції;

чорнобривці;

петунії;

гіпсофілу;

портулак;

ромен;

троянди;

незабудки;

рудбекію;

гесперіс.

Порада: деякі квіти (напр. портулак) потребують 100 днів для проростання — краще висівати рано або під агроволокно. Крім того, уникайте посадки айстр поруч із томатами — можливе зараження фітофторою.

Не втрачайте можливість оновити свій город — природа все ще на вашому боці. Травень дарує шанс надолужити втрачене й урізноманітнити майбутній урожай.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що аби рослини росли швидше й були здоровими, є один секрет, який допоможе забезпечити рясний та якісний врожай. Досвідчені садівники не витрачають гроші на дорогі ґрунтові суміші, а довіряються перевіреним часом методам.