Безлад зникне за 5 хвилин: геніальний лайфхак для швидкого порядку за 40 гривень (відео)

Робота займе кілька хвилин, а скільки користі!

Набридло жити серед безладу та непотребу на поверхнях? Цей простий спосіб допоможе швидко навести лад у помешканні без зайвих витрат.

Детальніше про цей корисний лайфхак можна дізнатися з відео у TikTok, де покроково демонструють процес створення полиці. Для того, щоб її зробити, знадобиться мінімальний набір матеріалів та інструментів.

Як виготовити поличку за копійки: покрокова інструкція

Для виготовлення практичної полиці потрібно придбати дошку потрібного розміру, кронштейни та саморізи з дюбелями. Спочатку необхідно виміряти відстань між місцями кріплення кронштейнів до майбутньої полиці. Після цього треба прикрутити кронштейни до дошки.

Наступний крок — прикласти конструкцію до стіни та позначити точки для свердління отворів. Просвердливши отвори на потрібну глибину, закріплюємо кронштейни на стіні за допомогою шурупів і дюбелів. Встановлюємо полицю на кронштейни — і простір для зберігання речей готовий.

Загальна вартість полички становить лише 40 гривень. Завдяки цьому бюджетному рішенню можна швидко прибрати безлад та створити додатковий простір у кімнаті.

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