lifecell звинуватили через тариф: як виправдався оператор

Тариф має три вартості — від чого вони залежать

Мобільних операторів, зокрема lifecell останнім часом критикують через введення додаткових послуг та зростання вартості тарифів. Проте деякі моменти здивували користувачів ще більше.

Юрій Вовкотруб звернув увагу, що до авторизації та після неї вартість тарифу "Максі" була різна. "Хитрий маркетинговий хід чи шахрайство?", — питає чоловік у Facebook та наводить знімки екрана на підтвердження своїх слів.

Різниця в вартості тарифа "Максі" від lifecell

У lifecell вже відреагували на запитання користувача. Вони зазначили, що вартість може змінюватися через ідентифікованість особи. Вартість 300 грн стандарта, при авторизації за номером, який не є ідентифікованим/персоніфікованим. Відповідно, 250 грн — якщо він таким є. Йдеться про прив'язку номера до паспортних даних або при переході з контракту на усний договір.

У тарифного плану "Максі" є ще одна ціна 190 грн на 4 тижні. Він діє для тих, хто переніс номер.

Детальна інформація щодо тарифу "Максі"

Зазначимо, що саме тарифний план "Максі" є альтернативою, коли старий тариф закривають. На нього переводять абонентів, даючи близько 10 днів можливості перейти на інший тариф з "Максі".

Тариф lifecell закривається

Раніше "Телеграф" розповідав, що акція "Щасливий" день від Київстару продовжена ще щонайменше на 14 днів. Це дає можливість майже безкоштовного користування інтернет-з'єднанням.