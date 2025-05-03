Різниця неймовірна: найвищий та найменший собака в світі зустрілися (фото, відео)

Собаки зустрілись та поладнали між собою попри разючу різницю в зрості у 91 см

У США зустрілись найвищий у світі собака – німецький дог на ім’я Реджинальд (або просто Реджі) та найменша у світі чихуахуа на ім’я Перл. Їхню різницю в розмірах важко не помітити: відстань у зрості між ними – понад 91 см.

Реджі мешкає в Айдахо, йому сім років, і він виріс до дивовижного зросту – 100,7 см від лап до холки. Перл чотири роки та вона з Флориди, її зріст – лише 9,14 см, і вона легко вміщується в чайній чашці.

Реджинальд став рекордсменом із зростом 1,007 м Перл має зріст до 9,14 см

Попри гігантську різницю, пси миттєво порозумілися. Перл вільно бігала між лапами Реджі, а Реджі не дуже розумів, що вона таке.

Різниця у зрості вражає

Господарі розповідають, що, попри розміри, обидва собаки мають багато спільного. Реджі так і лишився наче щеня. Він потребує уваги та дуже любить обійми. Його розміри потребують особливого підходу: окрема раковина для пиття, миска на висоті 60 см, та навіть власні светри.

Реджі любить обійматися

У Перл – свій ритм життя. Вона живе як справжня зірка: носить стильний одяг, сонцезахисні окуляри й навіть має манікюр. Попри мініатюрність, вона гучна, вперта і ніколи не дозволяє забути про себе.

Перл легко вміщується в чашку

Різниця у розмірі лап

Раніше "Телеграф" розповідав про рекордсмена, який може претендувати на титул найдовшого кота в світі. Зевс з Молдови виріс до 130 см в довжину.