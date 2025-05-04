Тепер красунечка: українка насмішила мережу, показавши, як підстригла тую

Українка з гумором сприймає ситуацію та відповідає на коментарі

Іноді краще не економити та довіряти роботу справжнім спеціалістам, інакше результат може виявитися зовсім не таким, як ви очікували. Про це свідчать кумедні фото українки Тетяни Рудь, яка спробувала самотужки підстригти тую на своєму подвір'ї.

Користувачка TikTok поділилася фото, яке викликало шквал коментарів та швидко розлетілося мережею. На кадрах видно, що спочатку туя мала нормальний вигляд, хоч і була трохи нерівною, але власниця вирішила її "причепурити" власноруч.

Українка, схоже, надмірно захопилась "стрижкою" — від пишного дерева залишилися практично голі гілки з поодинокими хвоїнками. Жінка додала до своєї фотогалереї музичний супровід – пісня "Ісусе, довіряю тобі", що нещодавно стала вірусною в соціальних мережах.

Народна творчість у коментарях, як завжди, на висоті: "Я клацала-клацала", – жартує один із підписників. "У вас явно є талант до цього діла", – іронізує інший. Дехто з коментаторів намагається підтримати авторку: "Через 2-3 роки буде шикарно виглядати, як наросте", "Мені тільки кінчики підстригти".

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