Забудьте про грядки: ця хитрість дозволить вам створити квітник мрії за кілька хвилин

"Телеграф" розповідає про цікавий лайфхак, який зекономить вам купу часу та сил

"Хаотичне садівництво" набуває популярності завдяки своїй доступності та природності. Якщо ви мрієте про ароматний квітник, але вважаєте традиційне садівництво занадто складним — ця техніка саме для вас.

"Телеграф" розповість, що це за техніка. А також, як її зробити у своєму саду, аби сусіди та підписники були шоковані вашою винахідливістю.

Що таке хаотичне садівництво

Хаотичне садівництво – це техніка садівництва. Вона передбачає розкидання насіння та спостереження за результатами.

Дизайнер луків Корі Каспер у виданні Realsimple пояснює, що це порушення правил традиційного садівництва. Йдеться про те, щоб дозволити рослинам рости так, як вони хочуть, без симетрії чи суворого порядку.

Цей метод імітує природні процеси: насіння розноситься вітром, рослини самосіються після завершення циклу росту. Замість точного висаджування ви просто розкидаєте насіння. Замість обрізання — дозволяєте рослинам самостійно поширюватися. У такому саду різні види часто співіснують в одному просторі.

На фото, які ви побачите, помітно, що на одній ділянці ростуть різні квіти та рослини. В наш час це виглядає дивним, але простим способом прикрасити сад.

Як виглядає "хаотичне садівництво". Фото - benjaminclutton

Техніка "хаотичне садівництво". Фото - benjaminclutton

Переваги для початківців

Хаотичне садівництво ідеально підходить для початківців, людей з обмеженою енергією або фізичними обмеженнями. У цій техніці головне – це прийняти дику сторону природи та насолоджуватися нею.

"Це робить садівництво веселим, дозволяючи вам розслабитися та проявити творчість, а не турбуватися про те, щоб усе було ідеально", – каже дизайнер.

Як створити власний хаотичний сад

Крок 1: Виберіть стиль

Можливі варіанти:

Місцевий сад з низькими потребами догляду

Сад польових квітів або для запилювачів

Город з овочами (потребує більше уваги)

Однорічний сад з рослинами одного сезону

Шукайте готові набори насіння, що підходять для вашої місцевості та гармонійно поєднуються.

Крок 2: Визначте місце

За словами Каспера, хаотичний сад можна створити у будь-якому обмеженому просторі. Виберіть ділянку з відповідним освітленням для ваших рослин — зазвичай найкраще цвітіння буде на сонячних місцях.

"Важливо чітко відокремити простір для хаотичного саду, щоб він не здавався просто занедбаним", — радить Каспер. Якщо поруч розташований традиційний сад, створіть візуальне розділення за допомогою елементів ландшафтного дизайну.

Крок 3: Підготуйте ґрунт

Очистіть обрану ділянку від існуючої рослинності та бур'янів. За потреби додайте шар родючої садової землі. "Цей крок дозволить вам більше насолоджуватися садом і менше працювати, поки він росте", — зазначає Каспер.

Крок 4: Розсійте насіння

Час посіву має вирішальне значення. Найкраще розкидати насіння весною або восени, а не влітку. Після підготовки ґрунту рівномірно розсійте насіння, регулярно поливайте до проростання. Через кілька тижнів можна досіяти рідкі ділянки. Коли рослини приживуться, полив можна обмежити (якщо ви не вирощуєте овочі в посушливому регіоні).

Поради для гармонійного вигляду

"Важливо утримувати хаос у визначених межах, підтримувати порядок навколо саду і насолоджуватися процесом", — каже Каспер. Однак варто пам'ятати, що не всім подобається естетика природного саду. Найбільша проблема хаотичного садівництва — це сприйняття іншими людьми. Не кожен оцінить рослини різної висоти та розміру, що вільно переплітаються.

"Хоча натуралістичне садівництво стає дедалі популярнішим, і багато хто розуміє його переваги, дехто все ще вагається", — підсумовує Каспер.

Тож якщо вам до вподоби природний вигляд саду, пам'ятайте: садівництво — це передусім процес, який має приносити задоволення.

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