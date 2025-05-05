Одна дія може "вбити" цвітіння наступного року. Чого не варто робити з весняними квітами у вашому саду

Правильний догляд у цей період – запорука гарного квітування наступного року

Тюльпани, нарциси, крокуси, гіацинти — перші весняні квіти, які радували нас у березні та квітні, вже відцвіли та потребують уваги. Саме в цей період формується майбутній цвіт на наступний рік.

"Телеграф" розповідає, як доглядати за цибулевими квітами після завершення цвітіння. Основні завдання у травні — правильна обрізка, підживлення та забезпечення умов для дозрівання цибулин.

Обрізка квітконосів

Зрізати квітконоси треба одразу після того, як зів’яли пелюстки. Стебла з насіннєвими коробочками не лише неестетично виглядають, але й змушують рослину витрачати сили на формування насіння, а не на зміцнення цибулини.

Що не можна робити з цибулевими після цвітіння

А от листя чіпати не можна. Воно необхідне рослині для фотосинтезу, який дає змогу цибулині накопичити поживні речовини для цвітіння на наступний рік.

Листя залишають до повного пожовтіння та висихання. До цього моменту рослина активно "запасає" енергію. Після відмирання листя його можна обрізати.

Підживлення

Після того, як квітконоси видалені, через 1–3 дні, треба підгодувати квіти. Підживлення проводиться у вологий ґрунт, або після поливу.

У цей період вносяться фосфорно-калійні добрива (наприклад, зольний настій, суперфосфат, калій сульфат). Після цвітіння не варто застосовувати азотні добрива, адже вони стимулюють ріст зеленої маси, а не розвиток цибулини.

Полив

Якщо дощів недостатньо, цибулини страждають від нестачі вологи. Полив має бути помірним, щоб ґрунт був вологим, але не мокрим. Надлишок води може призвести до загнивання цибулин.

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