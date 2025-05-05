Купила єнота і отримала купу хейту. Скільки коштує мила тваринка (відео)

Єноти вибагливі в утриманні

Українка купила собі домашнього улюбленця, про якого мріяла довгий час, поділилась радістю у мережі і отримала купу хейту. Йдеться про єнота, вартість якого на ринку стартує від 600 доларів.

Відповідне відео у Tik Tok опублікувала користувачка Христина. За її словами, нового улюбленця звати Руся і це дівчинка.

"Я не можу повірити, що це реальність. Я так довго цього чекала", — каже дівчина.

У відео вона розповідає як довго мріяла про єнота і чекала зустрічі, однак коментатори в мережі не всі сприйняли цю новину позитивно. До того ж на порталі з продажу тварин вартість маленького єнота стартує від 600 доларів, тобто понад 25 тисяч грн. Є навіть тваринки і за 1 тисячу доларів та дорожче.

Зауважимо, що єнот — це хижак ссавець, який вибагливий в утриманні та потребує неабиякого виховання. Адже тварина має доволі гнучкі лапки, якими може хапати їжу, чухатись тощо. Однак через це єноти доволі часто стають джерелом проблем, адже можуть ввімкнути воду, плиту чи електричний прилад.

Одна з українок нещодавно придбала собі єнота, на що користувачі доволі бурхливо відреагували в мережі. Хтось зазначав, що радості від нового улюбленця скоро прийде кінець, що єноти невиховані та "важкі" тварини. Дехто навіть радив дівчині завести дитину, а не єнота.

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