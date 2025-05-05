Раніше їх крали з потягів, а тепер ці підстаканники продають за чималі гроші (фото)

Вони перетворились на об’єкт "сувенірного привласнення" пасажирами

Оголошення про продаж радянських підстаканників з'явилося на одному з українських онлайн-аукціонів. Йдеться про комплект із шести металевих виробів, присвячених 100-річчю з дня народження Володимира Леніна — 1970 року випуску, виробництва Кольчугінського посудного заводу.

За даними продавця, підсклянники виготовлені з мельхіору із срібленням і перебувають у "ідеальному стані". Виріб декорований символікою СРСР — зокрема прапором із серпом і молотом, колоссям пшениці, промисловими мотивами та зображенням будинку Леніна в Ульяновську.

Початкова ціна лота складає 30 тисяч гривень.

Станом на момент публікації ставок ще не було. Торги завершаться 5 травня. Умовами передбачено оплату через банківський переказ і доставку по Україні та за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на онлайн-аукціоні для колекціонерів Violity виставили на продаж шахи радянського виробництва. Продавець оцінив лот у понад 30 тисяч гривень. При цьому дошка, яка також показана на фотографіях, не є рідною. Вказаний дефект — потертості дошки.