"Шпіоніро-голубіро" влаштували набіг на київські заклади: в чому сенс цього тренду та що відомо про його засновника

Засновник цього тренду давно відомий блогер

У ресторані швидкого харчування "KFC" на київських Позняках група підлітків у масках голубів, на чолі з тікток-блогером Crawly влаштували гучну провокацію. Акція супроводжувалася абсурдною поведінкою в стилі популярного TikTok-тренду й спричинила дискомфорт для відвідувачів і працівників.

Про це стало відомо з опублікованих у соціальній мережі відео. Засновник цього тренду, Crawly — Владислав Олейниченко – скандальний блогер, депортований із Польщі через неодноразові напади на персонал закладів та хуліганські витівки. В Україні він продовжив свої дії: на цей раз — під приводом підтримки "квадроберів" і нової інтернет-хвилі гумору з фразами на кшталт "балеріна-капучіна" чи "шпіоніро-голубіро".

Ці тренди пов’язують з жанром абсурдного brainrot-гумору, популярного серед молоді в TikTok.

Нині користувачі соцмереж обговорюють подію з обуренням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Польщі Олійниченка звинувачували у ксенофобських висловлюваннях і нападі на працівників McDonald's, а тепер українські заклади та торговельні центри також змушені мати справу з його провокаціями.