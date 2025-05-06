Не поспішайте з помідорами: що краще садити на початку травня

Що можна садити на початку травня, а з чим краще почекати (перелік)

Початок травня — час активних садових робіт для українських городників. Проте висаджувати можна не все через загрозу нічних заморозків.

У травні часто буває заморозок, який може знищити розсаду. Садівники радять не поспішати з висадкою помідорів та огірків у відкритий ґрунт, бо різке зниження температури погубить ці теплолюбні культури.

Натомість сміливо сійте холодостійкі рослини. Морква, буряк, редиска, салат і шпинат не бояться прохолодної погоди і встигнуть дати хороший урожай. Також можна висаджувати цибулю, часник і картоплю.

Якщо ви вже висадили рослини, накрийте їх агроволокном або плівкою. Це збереже тепло і захистить молоді паростки від приморозків.

Звертайте увагу на природні знаки. Зацвіла черемха — чекайте заморозків і не висаджуйте теплолюбиві культури. А от коли розпускається бузок, холодів зазвичай вже не буває.

Перед посадкою добре підготуйте землю. Перекопайте її, розпушіть і додайте компост або перегній. На кислих ґрунтах розсипте доломітове борошно чи деревний попіл.

Не садіть овочі там, де вони росли торік. Зміна місця вбереже рослини від хвороб і шкідників, що перезимували в ґрунті.

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