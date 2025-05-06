В центрі Кропивницького можна орендувати "хижу" квартиру (відео)

Користувачів мережі вразив ремонт двокімнатної квартири та любов власників до диких котячих

В Україні продають не тільки потенційно цікаві квартири під ремонт, а й справжні дива дизайнерської думки. Відчути себе у саванні або своїми серед хижаків можу допомогти квартира у Кропивницькому.

Її здають в оренду через рієлтора Вадима — він поділився відео. Двокімнатна квартира без балкона та з переплануванням однієї кімнати на кухню-студію одразу вражає своїми стилістичними рішеннями в ремонті. Рієлтор питає — яких років була мода на такі "хижі" принти.

Суміжна з кухнею кімната має леопардові шпалери та двох тварин на одній зі стін, в коридорі — картина з тигром, санвузол суміщений яскраво салатовий, а друга кімната може сподобатися поціновувачам рожевого кольору та квітів. Є у квартири і плюси — вона розташована в центрі, має вікна на дві сторони, північну та південну, достатньо доглянута та мебльована. Вартість оренди вказана в коментарях — 9 тисяч гривень.

Коментатори не були жадібні на епітети. "Важкий люкс", "здають одразу з тваринами", "та сама квартира маминої подруги" і не тільки. Частина коментаторів поділились і своїми історіями, наприклад, що батьки поклеїли такі самі шпалери. Припущення щодо ідеї ремонту називають початок 2000-х, тож ця квартира дасть зануритися в атмосферу зламу тисячоліть.

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