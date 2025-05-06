Беруть студентів та людей без досвіду: де заробити до 30 тисяч у зручний для себе час

Беруть студентів і не тільки

Поєднувати навчання та роботу непросто, особливо коли потрібно встигати на пари та мати час на відпочинок. Проте деякі роботодавці дозволяють заробляти у вільний від навчання час.

Сьогодні на ринку праці з'явилася цікава пропозиція для молоді, що шукає підробіток у Дарницькому районі столиці. Роботодавець пропонує вакансії касира та продавця у супермаркеті біля станції метро "Позняки", що розташований у ТРЦ "Піраміда" за адресою вул. Мішуги, 4. Відповідна вакансія з’явилась на ОЛХ.

Обов’язки та зарплата

Особливістю цієї пропозиції є гнучкий графік роботи, який підлаштовують під розклад студента. Можна працювати після занять або у вихідні дні — це дозволяє не жертвувати навчанням заради заробітку. Зарплата становить від 21 322 до 30 287 гривень на місяць з урахуванням усіх податків.

Попередній досвід роботи не потрібен, тому це непогана можливість для студентів підзаробити. Роботодавець гарантує офіційне працевлаштування та своєчасні виплати заробітної плати двічі на місяць. Додатковими перевагами, за словами автора оголошення, є відсутність штрафів, можливості для навчання та кар'єрного зростання, а також знижки для працівників на продукцію власного виробництва.

Раніше "Телеграф" також писав, що з’явилась чудова вакансія для студентів. Є можливість непогано заробити цього літа.