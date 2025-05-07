Поличка, столик та навіть комод. Не викидайте старі валізи, вони стануть "родзинкою" вашого дому

Трішки фантазії та труда і ваша квартира тішитиме ексклюзивним інтер'єром

Ремонт потребує багато коштів та зусиль, проте інколи старі речі можуть стати основою для цікавих та практичних рішень. Наприклад старі валізи можуть перетворитися на дизайнерські меблі.

"Телеграф" розповідає, що можна зробити зі старих валіз. Їх можна використати для створення приліжкової тумби, журнального столика, чи навіть комоду.

Багаторівнева полиця з валіз різних розмірів додасть інтер'єру динаміки. Необхідний металевий чи дерев'яний каркас, на який кріпляться валізи.

Настінна шафка для дрібниць прикрасить передпокій. Валізи можна відшліфувати та вкрити лаком. Далі їх треба міцно закріпити на стіні й поличка готова.

Також з валізи можна створити журнальний столик. Пофарбувавши у тон інтер'єру їх доповнюють міцними ніжками. Всередині можна покласти журнали чи пледи.

Кілька старих валіз можуть стати імпровізованим комодом. Їх треба розмістити один на одному та скріпити, щоб конструкція була стійкою. Фактури та фурнітура додадуть "комоду" стилю.

А ще валіза може стати лежанкою для котика чи песика. Для цього в середину валізи треба покласти щось м'яке, а стінки оббити тканиною.

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