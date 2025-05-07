Виростіть гори огірків на крихітній ділянці: секретний метод, що підкорив дачників (відео)

Цей метод суттєво економить місце на грядці

Городники з усієї України активно діляться в соціальних мережах новим методом вирощування огірків, який дозволяє отримати рекордний урожай навіть на невеликій ділянці площею 5 м². Цей спосіб особливо актуальний зараз, коли наближається сезон висадки розсади огірків у відкритий ґрунт.

Новий метод передбачає вертикальне вирощування огірків з використанням однієї центральної опори. Принцип такого вирощування нагадує новорічну ялинку, де огірки ростуть вгору, а не розповзаються по землі. Відповідні відео масово ширяться соцмережами.

Суть методу проста і доступна кожному. В центр грядки встановлюється міцна висока опора (можна використати дерев'яний кіл або металеву трубу). По колу навколо опори висаджують розсаду огірків на відстані 30-40 см одна від одної.

Коли рослини почнуть рости, їх поступово підв'язують до центральної опори за допомогою шпагату або спеціальної садової мотузки. Таким чином, створюється конструкція у формі конуса, а всі рослини матимуть достатньо сонячного світла та простору для росту.

Перевагою такого методу є значна економія місця — на п'яти квадратних метрах можна розмістити до 15-20 рослин. Крім того, пагони не контактують із землею — це зменшує ризик захворювань та полегшує збирання врожаю.

Для найкращого результату рекомендується обирати сорти огірків, пристосовані до вертикального вирощування — переважно індетермінантні (ті, що необмежено ростуть у висоту). Не забувайте про регулярний полив і підживлення рослин.

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