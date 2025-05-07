Доступні, але недосяжні: які авто були найдешевшими в СРСР і хто на них їздив

П'ять найдоступніших авто СРСР

Автомобіль у радянські часи був не просто транспортним засобом, а справжнім символом статусу та добробуту. Навіть найдоступніші моделі залишалися розкішшю для більшості громадян через складну систему розподілу та багаторічні черги.

Для багатьох родин отримання власного авто ставало подією всього життя, на яку доводилося чекати роками. "Телеграф" розповість, які машини вважалися найдешевшими в СРСР та хто мав можливість їх отримати.

"Горбатий" Запорожець — перше народне авто

Запорожець ЗАЗ-965, відомий у народі як "Горбатий", став першим по-справжньому масовим автомобілем для радянських громадян. Випускався він з 1960 по 1969 роки та коштував близько 1800 рублів, що робило його найдоступнішим варіантом на ринку.

Цей компактний автомобіль часто надавали людям з інвалідністю за пільговими програмами, а також працівникам заводів і сільського господарства. Завдяки своїм скромним габаритам та невибагливості "Горбатий" став популярним серед робітників, інженерів та мешканців сіл.

ЗАЗ-968: покращена версія "народного" авто

Наступником "Горбатого" став ЗАЗ-968, який випускався з 1971 по 1994 рік. Ціна на нього складала близько 3500 рублів, що було суттєво дорожче за попередника, але все ще доступніше за інші радянські моделі.

Цей автомобіль здобув популярність серед колгоспників, молодих спеціалістів та робітників. Багато хто отримував ЗАЗ-968 через державні програми розподілу. Попри невисоку вартість, цей "Запорожець" залишався дефіцитним товаром, який доводилося чекати роками.

Москвич-412: надійність за помірну ціну

Москвич-412 вважався більш престижним варіантом серед доступних авто. Випускався з 1967 по 2001 роки та коштував близько 5000 рублів.

Цю модель цінували за міцність та надійність, а експортні версії мали попит навіть за кордоном. Москвичі частіше діставалися працівникам великих підприємств, військовим та тим, хто працював у віддалених регіонах. Порівняно з іншими моделями, Москвич-412 став втіленням надійного, але відносно доступного авто.

"Копійка": культовий автомобіль радянської епохи

ВАЗ-2101, або просто "Копійка", стала легендою радянського автопрому. Вироблялася з 1970 по 1988 рік і коштувала близько 5500 рублів.

Ця модель, створена на базі італійського Fiat 124, була популярною серед висококваліфікованих спеціалістів, військових, партійних діячів та мешканців великих міст. Через надзвичайний попит та обмежену кількість, черги на "Копійку" часто розтягувалися на 5-7 років.

ІЖ-2125 "Комбі": практичність понад усе

Універсал ІЖ-2125 "Комбі" випускався з 1973 по 1997 рік і мав вартість близько 6000 рублів. Цей автомобіль здобув популярність серед жителів сільської місцевості.

Головною перевагою "Комбі" була його місткість і практичність. За своїми характеристиками він став ідеальним варіантом для тих, хто потребував більше простору для перевезення речей чи поїздок на природу.

Система розподілу автомобілів у СРСР була складною та непрозорою. Машини не можна було просто купити за бажанням — вони розподілялися через черги, пільгові програми та спеціальні квоти. Чимала частка авто надходила до громадян відповідно до їхнього соціального статусу, професійної діяльності або особливих потреб.

Такий підхід створював величезні списки очікування і перетворював придбання машини на надскладний процес для пересічних громадян. Навіть найдешевші моделі залишалися недосяжною мрією для багатьох родин, адже очікування могло тривати десятиліттями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому всі чоловіки в СРСР мріяли стати таксистами. Ця робота давала не тільки офіційну зарплату, але й можливість підзаробити "в обхід" державної системи.