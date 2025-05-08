Один інгредієнт - і розсада попре. Як і чим найкраще удобрювати городину у травні

Для цього не треба купувати хімічні добрива

Під час вирощування розсади її обов'язково слід удобрювати, однак для цього можна використовувати не тільки куплені суміші. До прикладу, розсада добре починає рости після дріжджів.

"Телеграф" розповість, як приготувати добриво з дріжджів в домашніх умовах та коли його можна використовувати. Зауважимо, що це варіант збагачення ґрунту не універсальний, його краще використовувати в комплексі з іншими.

Як приготувати добриво з дріжджів

Для дріжджового підживлення можна використовувати як сухі, так і "живі" дріжджі. Головне, щоб вони були свіжі та якісні. Після такого удобрення рослини стають міцніші і швидше ростуть, адже дріжджі багаті на кальцій.

Рецепт дріжджового підживлення:

10 г сухих дріжджів (або 100 г свіжих)

2 ст. л. цукру

10 л теплої води

Ретельно переміщати до повного розчинення усіх компонентів та настояти протягом 2-3 годин. Отриману суміш розвести водою у співвідношенні 1:5 і полити розсаду під корінь.

Коли підживлювати розсаду дріжджами

Є кілька періодів, під час яких найкраще підживлювати рослини саме дріжджами. Вони стимулюють ріст кореневої системи та бадилля.

Періоди підживлення:

через 7-10 днів після пересадки на постійний ґрунт. Це сприятиме швидкому вкоріненню.

за 5-7 днів до пересадки у відкритий ґрунт або теплицю, аби зміцнити рослини.

у період активного росту рослин, десь через 2-3 тижні після висадки на відкритий ґрунт.

коли рослини починають квітнути для стимуляції зав’язування плодів.

Зауважимо, що дріжджами не можна підживлювати коренебульбоплоди, бобові культури та цибулинні. Адже цей тип добрива стимулює ріст бадилля, а не коренеплодів. До того ж удобрення дріжджами слід чергувати з іншими добривами.

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