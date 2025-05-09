Як всього за 3 тисячі отримати нові меблі: столик, диван та гойдалка практично з нічого (фото)

Ці унікальні предмети додадуть атмосферності дому чи саду

Будівельні піддони — справжній скарб для тих, хто любить робити гарні речі своїми руками та не готовий витрачати половину зарплати на модні меблі. З них можна зібрати будь-що: від стильного журнального столика до затишного дивана або навіть гойдалок для дачі.

Журнальний столик у стилі лофт

Найпростіше, що можна змайструвати з будівельних палет, це журнальний столик. З таким завданням впорається навіть офісний працівник, який жодного разу не тримав у руках шуруповерт.

Для цього потрібно взяти два або три піддони, відшліфувати їх за допомогою наждакового паперу та скріпити за допомогою шурупів. Залишається тільки покрити лаком по дереву та прикрутити знизу коліщатка для меблів.

Глянцевий, матовий, кольоровий – лак вибирайте на власний смак. Також можна використовувати фарбу, щоб стіл гармонійно списався в інтер’єр.

Якщо хочеться створити трохи складніший проєкт – можна накрити конструкцію склом, приклеївши його по кутах термоклеєм.

Що стосується вартості такої обновки для інтер’єру, порахуємо: 0,5 літра лаку по дереву коштує приблизно 70 грн, коліщатка для меблів – від 25 грн за штуку залежно від розміру та якості.

Ціни на будівельні палети стартують від 100 грн за штуку. Таким чином ефектний столик у стилі лофт із 2 піддонів обійдеться у суму близько 400 грн. Дешево та стильно!

Диван із піддонів

Диван з європалет виготовляється за тим же принципом — після обробки шкіркою ставимо їх один на одного і скріплюємо шурупами, а потім прикручуємо спинку. Хоча в деяких випадках можна обійтися без неї.

Проєкт обмежується лише фантазією майстра. Це може бути багатосекційний диван для великої родини або маленький акуратний куточок для відпочинку на самоті.

Правда тут, крім піддонів, доведеться використовувати подушки, а можливо і матраци – залежно від вашого задуму.

Гойдалка з будівельних палет

Хто з нас у дитинстві не мріяв про гойдалки на дачі, а деякі люди люблять їх навіть у дорослому віці. Вони надають саду або терасі особливого шарму і змушують забути про щільний графік.

Гойдалка з піддонів — це по суті той же мінідиван, тільки підвішений на опору. Спеціальні фарби та лаки для зовнішніх робіт дозволять зберегти яскравість кольорів та захистити дерев’яні елементи від вологи та сонячних променів.

Щоб гойдалка була не тільки красивою, а й безпечною, потрібно правильно її закріпити. Це можна зробити такими способами:

Із застосуванням ланцюгів. Для цього використовують спеціальні кріплення – так звані гаки-груші. Такий спосіб фіксації ідеально підходить для гойдалок, які повинні вільно розгойдуватися у будь-якому напрямку.

З використанням тросів. Троси часто застосовують для підвішування гойдалок до дерев або встановлених опор. При цьому важливо підібрати троси потрібної товщини та міцності, щоб забезпечити надійність та безпеку конструкції.

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