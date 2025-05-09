Помідори, огірки та перець можна виростити на 4 "квадратах". Секрети городу на балконі

Найпростіше виростити зелень

Город на балконі — чудова ідея для тих, хто мешкає в місті та не має дачі. На балконі можна виростити не лише зелень, але й овочі.

"Телеграф" розповідає, як влаштувати город на власному балконі. Стандартний балкон в Україні має 3-4 квадратних метри, у новобудовах — 6. Навіть на маленькому балконі можна збирати врожай.

Вирощування зелені та овочів на балконі — переваги

Засклений балкон має власний мікроклімат — це своєрідний парник, де немає різких коливань температури та вітру. Рослини почуваються там комфортно, а також вони захищені від шкідників та багатьох хвороб. Ще один плюс — відсутність бур'янів, тому ваші кущики отримуватимуть усі поживні речовини та вологу.

Город на балконі — з чого почати

Освітлення. Перш за все варто визначитися, чи вистачить вашому майбутньому мінігороду сонця. Більшість овочів та зелені потребують щонайменше 6 годин сонячного світла на день.

Вибір тари. Для невеликих рослин (зелень та прянощі) підійдуть горщики та вазони. Для салату, томатів, перців та інших овочів треба обирати контейнери середнього розміру. У горщиках та контейнерах обов'язково мають бути дренажні отвори для уникнення застою води.

Вибір ґрунту. Найкращий вибір — якісний ґрунт для горщикових рослин. Він має бути легким, добре проникним для води та повітря, а також містити достатньо поживних речовин.

Які культури можна вирощувати на балконі

Для вирощування на обмеженому просторі добре підходить зелень — кріп, петрушка, базилік, м’ята, кінза, шпинат, зелена цибуля. Це ідеальний вибір для початківців. Також на балконі можна вирощувати томати чері, перець, огірки, салат, редиску, баклажани.

Помідор. Краще обирати невибагливі низькорослі сорти помідорів (наприклад, Черрі). Вони мають не таку розгалужену кореневу систему, тому можуть рости у невеликих ящиках чи горщиках.

Баклажан. Також для городу на балконі підходять низькорослі сорти. Розміщати їх краще на південній стороні, адже баклажан потребує багато світла.

Огірок. Ця рослина буде рости лише зі східного чи південно-східного боку. Найкраще обирати насіння гібридів, таких як Міський огірок, Балконний, Махаон, Колібрі і т.д. Це — компактні рослини з короткими міжвузловинами, квітки переважно жіночого типу, що самозапиляються.

Посів та висадка

Важливо дотримуватися звичайних правил висадки розсади чи посіву насіння, обираючи правильну глибину. Важливо не допускати загущення, щоб рослинам вистачало ґрунту.

Догляд за городом на балконі

Полив. Регулярний полив є одним з основних факторів. Не можна дозволяти ґрунту пересихати. Проте також уникайте перезволоження.

Підживлення. Для здоров’я та родючості рослин треба подбати про добрива. Кожні 2-4 тижні город треба підживлювати, обравши добриво залежно від потреб кожної рослини.

Захист від шкідників. Хоча на балконі їх поява менш ймовірна, ніж у відкритому ґрунті, все ж варто перевіряти рослини на наявність шкідників. Для боротьби з ними краще обирати природні методи.

Раніше "Телеграф" розповідав про секретний метод вирощування огірків. Він дозволяє отримати рекордний урожай навіть на невеликій ділянці площею 5 квадратних метрів.