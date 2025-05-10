"Справжня булочка": смішне відео з котом стало хітом у мережі

Цю випічку вже назвали "Кліб"

У мережі завірусилось відео з рудим котом, який заліз у пакет від хліба. Однак власниця не розгубилась і показала улюбленця у ролі випічки.

Відповідне відео у ТікТок опублікувала користувачка, яка показує своїх улюбленців. У неї два коти — рудий та сірий.

Відео з рудим котом, де він бавиться у пакеті з хліба, набрало тисячі переглядів. Власниця зняла, як тваринка залізла у пакет та продемонструвала напис "Київ Хліб — Хліб домашній"

Користувачі у коментарях вже закохались у рудого котика, називаючи його справжньою булочкою. Проте булу і ті, хто наголосили, що краще кота не підіймати у пакеті, ще й закриваючи доступ до кисню. Зауважимо, це відбулось лише на кілька секунд і після тваринка поводила себе спокійно, тобто все було добре.

Багато користувачів писали, що хліб з рум'яною скоринкою, адже кіт яскраво-рудий. Хтось додав, що ось так буває, коли хліб довго лежить. А деякі люди навіть придумали особливу назву для кота в пакеті з хліба — Кліб та Котохліб. Також багато користувачів просто зачаровувались рудим котом та умілялись.

Нагадаємо, в Одеській області нещодавно помітили дивну могилу кота. Адже вона була розмішена у величезному металевому вольєрі та на замку, до того ж тварину нібито поховали на кладовищі для людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні дівчина купила собі єнота та нарвалась на хейт. Користувачка розповіла про свою нову улюбленицю Русі, але коментатори не оцінили такого улюбленця.