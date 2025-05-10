Не витратите ані копійки, а ягоди збиратимете відрами. Чим підживити полуницю під час цвітіння

Зазвичай вона цвіте у травні

Вирощування полуниці — справа, що вимагає зусиль, але, враховуючи чималі ціни на цю популярну ягоду, це має сенс. Догляд за полуницею у період цвітіння обов'язково передбачає полив та підгодівлю.

"Телеграф" розповідає, як доглядати за полуницею під час цвітіння. Кущики найкраще засвоюють корисні речовини саме коли квітнуть.

Полив полуниці в період цвітіння

Поява квіток є найважливішим етапом для майбутнього врожаю. Якщо в цей час рослині не вистачатиме вологи, ягід буде дуже мало. В середньому на кожен квадратний метр насаджень потрібно 20-25 л води. Поливати полуницю під час цвітіння можна один раз на тиждень, якщо дощів замало.

Під час цвітіння полуниця потребує добрив

У цей період рослина особливо потребує калію, тому він має входити в склад добрива. Якщо забезпечити полуницю цим елементом, ягоди будуть великими та солодкими.

Підгодувати полуницю під час цвітіння можна за допомогою кропиви. Добриво з кропиви — натуральне підживлення з високим вмістом калію, азоту, магнію та кальцію. Воно ідеально підходить для полуниці: стимулює ріст листя, утворення квітів і зміцнює рослини.

Як приготувати добриво з кропиви для полуниці

Десятилітрове відро на дві третини треба заповнити кропивою та залити водою. Настій почне бродити, з'являться бульбашки. Приблизно за тиждень вони зникнуть, це означає що добриво готове. Розчин має специфічний запах і темно-зелений колір.

Як вносити добриво з кропиви

Для підживлення полуниці потрібно літр цього розчину додати у 10 літрів води та перемішати. Під кожен кущик потрібно полити по літру, вносити добриво треба на вологий ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна садити поруч із полуницею. Деякі культури категорично не рекомендується вирощувати поруч із полуницею, щоб був хороший урожай ягід.