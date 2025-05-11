Вашому городу будуть заздрити: 11 речей, які потрібно зробити в травні

Якщо дотримуватися всіх цих правил, то ваш сад чи город виглядатимуть розкішно

Для власників саду або городу в травні знайдеться велика кількість роботи на своїй ділянці, адже саме в останній місяць весни садять найбільше культури та доглядають посіви. Щоб нічого не пропустити, краще одразу скласти список важливих справ, який потрібно виконати на ділянці.

Усього можна виділити 11 важливих справ для цього списку, які стосуються і висадження рослин та підготовки ґрунту. Про це пише УНІАН.

Висадження розсади

Першу розсаду вже можна починати висаджувати у травні. Йдеться про помідори, перці, баклажани, капусту, квіти і т.д. Висаджувати її можна як у теплицю, так і одразу на ділянку.

Важливо вказати, що якщо ви вирішили висаджувати на ділянці, то вночі саджанці потрібно буде накривати, якщо очікуються морози.

За тиждень до пересадки зменшіть полив рослин і почніть виносити розсаду на вулицю на ніч або на балкон. Таким чином, овочі швидше адаптуються до вуличної температури.

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Посів овочів у відкритий ґрунт

У травні у відкритий ґрунт можна садити капусту, моркву, буряк, цибулю, часник, горох, квасолю, салат, редис. А наприкінці місяця краще садити огірки, кабачки, гарбуз, кукурудзу.

Якщо раптом ви не садили картоплю у квітні, то зробити це можна у травні.

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Прополювання та підгортання

Необхідно регулярно полоти город і прибирати бур’яни. Першу прополювання краще поєднати з підгортанням. Це захистить коріння від морозів і зробить їх потужнішими.

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Розмноження ягідних кущів

У травні можна зайнятися розмноженням малини, смородини та аґрусу за допомогою відводків. Потрібно взяти міцну та довгу гілку з куща та пригнути до землі, не відрізаючи.

Втечу потрібно укласти у велику ямку та засипати її землею. Далі прив’яжіть саджанець до кілочка. За літо гілка випустить коріння і наступного року можна буде відрізати її від куща та пересаджувати.

Фото: Freepik

Розпушування ґрунту

Після посадки рослин важливо розпушувати ґрунт. І робити це потрібно кілька разів на місяць. Це допомагає видалити бур’яни з ділянки та дає більше доступу кисню до коренів.

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Обприскування дерев

Під час цвітіння або після нього обов’язково потрібно обробити сад чи город від найпоширеніших в Україні хвороб. Це парша, іржа, борошниста роса, плодова гнилизна, моніліоз дерев. Якщо цього не зробити, то влітку хвороби поширяться садом і занапащають урожай.

Необхідно робити обприскування у теплий та сухий день.

Фото: Freepik

Побілка дерев

Побілення дерев проводиться навесні, щоб захистити сад від шкідників та сонячних опіків. Для приготування побілки зазвичай використовують вапно, яке додають додаткові інгредієнти — гній, крейда, клей і т.п. Білити дерева потрібно у сухий день.

Фото: Freepik

Підживлення та добрива

В останній місяць весни у більшості культур починається період активного цвітіння та зростання. У цей час вони потребують підгодівлі.

А для того, щоб не підгодовувати кожен овоч окремо, можна купити кілька універсальних добрив для баштанних або пасльонових культур.

Фото: Freepik

Посадка винограду

З настанням стабільного тепла на ділянці можна висаджувати виноград. Для цього потрібно викопати яму глибиною та діаметром 80 см і на дно викласти шар дренажу. Потім всипте шар землі з додаванням перегною та золи. Посадіть і засипте саджанець, рясно полийте водою і замульчуйте.

Фото: Freepik

Посадка квітів

Для тих, хто хоче пишні клумби квітів на своїй ділянці, травень — це саме той місяць, коли треба буде добре попрацювати.

Зазвичай на початку травня висаджують дзвіночки, чорнобривці, флокси, жоржини.

Наприкінці місяця можна посадити теплолюбні канни, кали та лілії. З однорічників у травні садять герань, космії, фуксії.

Також у травні можна пересадити на клумбу квіти, які вирощують через розсаду. Це айстри, братки, тюльпани та нарциси, календула, хризантема, волошка, петунія.

Фото: Freepik

Посадка троянд

Якщо ваша мрія виростити на своїй ділянці гарні троянди, то травень – це саме той місяць, коли їх треба садити.

Важливо врахувати, що для посадки троянди має прогрітися щонайменше до 15 градусів, а температура повітря повинна становити не менше 16-18 градусів.

Рекомендується вибирати ділянку, яка висвітлюватиметься лише вранці та ввечері. Південне сонце може випалювати троянду.

Саджанці варто купити безпосередньо перед посадкою і поставте у воду, поки підготуєте ділянку. Для посадки троянди викопайте ями глибиною 50 см і внесіть трохи гною або компосту. Після посадки під кожен ґрунт вилийте по відру води.

Обов’язково потрібно купувати ті сорти троянди, які пристосовані для клімату вашого регіону. Кримські троянди навряд чи приживуться на Чернігівщині, і навпаки.

Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і чим удобрювати овочі у травні. Можна використовувати не лише куплені суміші. Наприклад, розсада добре починає рости після дріжджів.