Три загадкові речі із СРСР, які дивують своїм виглядом. Вгадайте, навіщо вони потрібні (фото)

Нове покоління може навіть не здогадуватися про призначення цих речей

Життя в СРСР вирізнялося вельми своєрідним побутом і способом життя. Серед радянських громадян була популярна ціла низка речей, які своїм виглядом можуть увігнати в ступор сучасних людей.

"Телеграф" розповідає про 3 дивні речі з СРСР, які знали майже всі на той час.

Ця річ, схожа на якийсь чохол, була у багатьох. Насправді - це електрогрілка. Її використовували під час хвороби, а іноді просто щоб відігрітися після морозної прогулянки.

Призначення цього відомого їжачка навряд чи зможуть відгадати сучасні люди. Це попільничка. Химерна "штуковина" зберігала в собі кілька маленьких їжачків, що дозволяло використовувати її у великій компанії на посиденьках. Особливо винахідливі господині з часом почали використовувати її як мірні філіжанки.

Це не поштова скринька і не шафа. Це така радянська духовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" уже розповідав про дивні речі з СРСР. Побачити добірку ще з п’яти дивних предметів можна, перейшовши за посиланням. Спробуйте вгадати, навіщо вони були потрібні.