Рус

Три загадкові речі із СРСР, які дивують своїм виглядом. Вгадайте, навіщо вони потрібні (фото)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Три загадкові речі із СРСР, які дивують своїм виглядом. Вгадайте, навіщо вони потрібні (фото) Новина оновлена 11 травня 2025, 15:50

Нове покоління може навіть не здогадуватися про призначення цих речей

Життя в СРСР вирізнялося вельми своєрідним побутом і способом життя. Серед радянських громадян була популярна ціла низка речей, які своїм виглядом можуть увігнати в ступор сучасних людей.

"Телеграф" розповідає про 3 дивні речі з СРСР, які знали майже всі на той час.

Ця річ, схожа на якийсь чохол, була у багатьох. Насправді - це електрогрілка. Її використовували під час хвороби, а іноді просто щоб відігрітися після морозної прогулянки.

Призначення цього відомого їжачка навряд чи зможуть відгадати сучасні люди. Це попільничка. Химерна "штуковина" зберігала в собі кілька маленьких їжачків, що дозволяло використовувати її у великій компанії на посиденьках. Особливо винахідливі господині з часом почали використовувати її як мірні філіжанки.

Це не поштова скринька і не шафа. Це така радянська духовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" уже розповідав про дивні речі з СРСР. Побачити добірку ще з п’яти дивних предметів можна, перейшовши за посиланням. Спробуйте вгадати, навіщо вони були потрібні.

Теги:
#Речі #СРСР #Радянський Союз