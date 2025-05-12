"Ну шо, з’їздю і я в той Дубай": смішний тренд підкорив соцмережі (відео)

Є безплатний спосіб відпочити у Дубаї

Більшість українок через війну та економічні проблеми не можуть дозволити собі закордонний відпочинок. Втім, люди знаходять альтернативні способи підняти настрій в умовах сьогодення.

У соціальних мережах, зокрема TikTok, набирає популярності новий формат відео. Українські жінки різного віку, як міські, так і сільські мешканки, перетворюють звичайні фотографії на "світлини з Дубая" за допомогою спеціальних фільтрів. Такі відео дуже веселять користувачів соцмереж.

Суть тренду полягає у використанні технології, яка залишає лише обличчя та позу людини з оригінального фото. Фільтр автоматично створює образ елегантної жінки у червоній сукні на фоні відомих локацій Дубая. Буденні елементи, як-от робоча форма, предмети побуту або сільський "реквізит", зникають, поступаючись місцем гламурному образу.

Цей творчий підхід — своєрідна втеча від реальності в умовах війни, яка триває в Україні. Дівчата та жінки з різних куточків країни активно долучаються до флешмобу — таких відео у соцмережах уже сотні. Показуємо декілька з них.

Раніше "Телеграф" також показував смішне відео з котом, яке стало хітом у мережі.