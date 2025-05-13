Як зробити жалюзі для захисту від сонця з підручних інструментів: треба 150 грн і трішки вашого часу

Це дуже легко і швидко

Домашні жалюзі можна виготовити власноруч за мінімальні кошти. Захист від сонця на вікнах не потребує великих витрат і спеціальних інструментів.

За словами Таїсії Возної, яка поділилася цим лайфхаком на своєму YouTube-каналі, виготовлення жалюзі власноруч обійдеться приблизно у 150 гривень. Головне мати залишки вінілових шпалер на флізеліновій основі та дрібну фурнітуру.

Для виготовлення жалюзі вам знадобляться:

вінілові шпалери на флізеліновій основі;

поліпропіленова шнурівка;

двосторонній скотч (спінений);

дерев'яні ґудзики;

зажими для шнурівки;

канцелярський ніж;

олівець;

лінійка;

метр;

викрутка.

Процес виготовлення розпочинається з підготовки матеріалів. Відріжте три відрізки шпалер довжиною по 180 см кожен. Чоловік Тетяни у відео надає відрізкам ширину 65 см та 58 см, а ви зробіть відповідно до розмірів ваших вікон.

Далі за допомогою олівця та лінійки зробіть на шпалерах розмітку через кожні 5 см по всій довжині. Складіть шпалери гармошкою за розміткою.

Після формування гармошки знайдіть середину конструкції та зробіть викруткою отвір. Крізь цей отвір протягніть шнур довжиною 175-180 см.

З нижньої сторони жалюзі на шнурівку надіньте замок, а з верхньої частини – ґудзик. Залиште приблизно 10 см шнурівки вгорі. Верхню частину жалюзі разом зі шнурівкою закріпіть на вікні за допомогою двостороннього скотчу.

Форма гармошки може трохи змінитися через кілька днів використання, оскільки вінілові шпалери досить важкі. Проте це не впливає на функціональність жалюзі, які добре захищають приміщення від сонячних променів.

Таким чином, витративши лише 150 гривень на фурнітуру та використавши залишки шпалер, ви отримаєте практичні жалюзі, які захистять вас від яскравого сонця та стануть гарним доповненням до інтер'єру.

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