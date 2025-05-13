Аномальна погода в Україні здивувала мережу. Неймовірне відео з Карпат стало трендом

Зазвичай такі відео знімали взимку

Аномальні кліматичні зміни неабияк здивували українців нещодавно. Однак сніг у Карпах вже встиг потрапити у тренди Тік Току завдяки популярному танцю.

Відповідне відео опублікувала у мережі блогерка Лілія. На кадрах вона танцює на тлі засніжених гір під трек "Snowman" — Sia.

"Погода в Україні 11 травня be like (подобається — ред.)", — йдеться у підписі на відео.

Зауважимо, на кадрах видно, що снігу випало в горах чимало. Навколо засніжені дерева, гори та навіть дорога. У підписі під відео дівчина поцікавилась, чи бачив хтось такий сніг у травні в Україні.

У коментарях користувачі неабияк дивувались цьому відео, а дехто навіть питав, чи не переплутали часом дату на відео, адже такі опади не характерні для травня. Були і ті, хто зазначав, що таким снігопадом навесні погода "відплачує" людям, які скаржились на відсутність снігу в Україні взимку. Здебільшого українців дивувала така погода, але сніг надовго не затримався, адже стовпчик термометра показував значний "плюс".

Нагадаємо, що в Україні синоптики прогнозували не тільки заморозки, а й сніг у високогірних регіонах. Українці вже показали, як виглядали засніжені області нещодавно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Запоріжжі під час зливи з грозою почався сильний град. Розмір градин подекуди сягав долоні.