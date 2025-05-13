Сусідам на заздрість: як розмножити ягідні чагарники у травні різними способами

Новий ягідний кущ не буде зайвим у саду дбайливих господарів

Травень — ідеальний час, щоб не тільки насолоджуватися зеленню в саду, але й зайнятися іншими важливими справами, наприклад, його розширенням без походів у розплідник. Якщо у вас вже ростуть кущі малини, смородини або агрусу, їх легко розмножити самостійно.

"Телеграф" вирішив розповісти про надійні та прості способи розмноження чагарників — живцюванням та відсадками, а також про деякі особливості розмноження малини.

Розмноження живцюванням

Живцювання — метод для тих, хто любить робити все акуратно й за наукою. Особливо ефективний він для чорної смородини, трохи менш — для аґрусу та червоної смородини, а от малину цим способом краще вкорінювати з обережністю.

Як живцювати:

Крок 1: Вибір пагона

Обирайте сильний, молодий пагін поточного року — зелений, ще не здерев’янілий, довжиною 15–20 см.

Крок 2: Нарізання живців

Наріжте живці з 2–3 міжвузлями. Нижній зріз зробіть під кутом, верхній — прямий, одразу над брунькою.

Крок 3: Підготовка

Видаліть нижнє листя, залишивши 1–2 листки вгорі. Обробіть нижній зріз стимулятором коренеутворення (наприклад, "Корневіном").

Крок 4: Вкорінення

Встроміть живці у вологу суміш торфу й піску на глибину 3–4 см. Створіть мінітепличку — накрийте банкою або плівкою. Поставте у світле місце без прямого сонця. Температура — +20…+25°C.

Крок 5: Догляд

Щодня провітрюйте й не допускайте пересихання субстрату. Через 2–3 тижні з’являться корінці. А вже восени саджанці можна пересадити у відкритий ґрунт.

На замітку:

Чорна смородина дає до 80% приживлюваності. Аґрус — більш вибагливий, але якщо використовувати напівздерев’янілі живці, шанси значно зростають.

Розмноження відсадками

Якщо немає бажання возитися з тепличками та живцями, то відсадки – ваш ідеальний вибір, який особливо добре працює для смородини та агрусу. Як згадувалося вище, малина — окремий випадок: для неї краще використовувати кореневі нащадки, але горизонтальний відсадок не варто повністю відкидати.

Горизонтальний відсадок (для смородини та аґрусу):

Виберіть міцний пагін біля основи куща.

Пригніть його до землі та закріпіть дротом або шпилькою.

У місці зіткнення з ґрунтом зробіть легкий надріз кори (за бажанням).

Присипте землею, залишивши верхівку назовні.

Поливайте регулярно – особливо у посуху.

До осені в місці заглиблення з’явиться коріння. Тоді відсадок можна відокремити від материнського куща і пересадити.

Вертикальний відсадок (особливо для аґрусу):

Що стосується вертикальних відсадків, то до такого розмноження потрібно готуватися рано навесні, проте ми все одно вирішили розповісти про цей спосіб.

Навесні кущ підрізають сильно — до 5-10 см.

До травня відростуть нові пагони.

Коли вони досягнуть 15-20 см, підгорніть їх вологою землею або торфом.

Повторіть підгортання у міру зростання.

Восени акуратно відгрібайте землю — основа пагонів матиме коріння.

Кореневі нащадки (для малини):

Малина охоче пускає підземні пагони. Навесні можна акуратно викопати 10-15-сантиметровий нащадок з корінням і відсадити його від материнської рослини.

На закінчення зазначимо, що розмноження чагарників у травні справа не тільки корисна, але й захоплююча. А головне — вона окупається вже через сезон: своїми руками ви створите нові плодові рослини, повністю адаптовані до вашої ділянки.

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