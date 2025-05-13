Сусідам на заздрість: як розмножити ягідні чагарники у травні різними способами
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Новий ягідний кущ не буде зайвим у саду дбайливих господарів
Травень — ідеальний час, щоб не тільки насолоджуватися зеленню в саду, але й зайнятися іншими важливими справами, наприклад, його розширенням без походів у розплідник. Якщо у вас вже ростуть кущі малини, смородини або агрусу, їх легко розмножити самостійно.
"Телеграф" вирішив розповісти про надійні та прості способи розмноження чагарників — живцюванням та відсадками, а також про деякі особливості розмноження малини.
Розмноження живцюванням
Живцювання — метод для тих, хто любить робити все акуратно й за наукою. Особливо ефективний він для чорної смородини, трохи менш — для аґрусу та червоної смородини, а от малину цим способом краще вкорінювати з обережністю.
Як живцювати:
Крок 1: Вибір пагона
Обирайте сильний, молодий пагін поточного року — зелений, ще не здерев’янілий, довжиною 15–20 см.
Крок 2: Нарізання живців
Наріжте живці з 2–3 міжвузлями. Нижній зріз зробіть під кутом, верхній — прямий, одразу над брунькою.
Крок 3: Підготовка
Видаліть нижнє листя, залишивши 1–2 листки вгорі. Обробіть нижній зріз стимулятором коренеутворення (наприклад, "Корневіном").
Крок 4: Вкорінення
Встроміть живці у вологу суміш торфу й піску на глибину 3–4 см. Створіть мінітепличку — накрийте банкою або плівкою. Поставте у світле місце без прямого сонця. Температура — +20…+25°C.
Крок 5: Догляд
Щодня провітрюйте й не допускайте пересихання субстрату. Через 2–3 тижні з’являться корінці. А вже восени саджанці можна пересадити у відкритий ґрунт.
На замітку:
Чорна смородина дає до 80% приживлюваності. Аґрус — більш вибагливий, але якщо використовувати напівздерев’янілі живці, шанси значно зростають.
Розмноження відсадками
Якщо немає бажання возитися з тепличками та живцями, то відсадки – ваш ідеальний вибір, який особливо добре працює для смородини та агрусу. Як згадувалося вище, малина — окремий випадок: для неї краще використовувати кореневі нащадки, але горизонтальний відсадок не варто повністю відкидати.
Горизонтальний відсадок (для смородини та аґрусу):
Виберіть міцний пагін біля основи куща.
Пригніть його до землі та закріпіть дротом або шпилькою.
У місці зіткнення з ґрунтом зробіть легкий надріз кори (за бажанням).
Присипте землею, залишивши верхівку назовні.
Поливайте регулярно – особливо у посуху.
До осені в місці заглиблення з’явиться коріння. Тоді відсадок можна відокремити від материнського куща і пересадити.
Вертикальний відсадок (особливо для аґрусу):
Що стосується вертикальних відсадків, то до такого розмноження потрібно готуватися рано навесні, проте ми все одно вирішили розповісти про цей спосіб.
Навесні кущ підрізають сильно — до 5-10 см.
До травня відростуть нові пагони.
Коли вони досягнуть 15-20 см, підгорніть їх вологою землею або торфом.
Повторіть підгортання у міру зростання.
Восени акуратно відгрібайте землю — основа пагонів матиме коріння.
Кореневі нащадки (для малини):
Малина охоче пускає підземні пагони. Навесні можна акуратно викопати 10-15-сантиметровий нащадок з корінням і відсадити його від материнської рослини.
На закінчення зазначимо, що розмноження чагарників у травні справа не тільки корисна, але й захоплююча. А головне — вона окупається вже через сезон: своїми руками ви створите нові плодові рослини, повністю адаптовані до вашої ділянки.
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