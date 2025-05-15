Платять за одне, а отримують... "Київстару" вказали на розповсюджену проблему

Компанія вже все пояснила

У багатьох українців під час підключення телебачення від компанії зв'язку чи іншого порталу виникає питання: а чи буде там реклама, як на кабельному. Здебільшого це залежить від того, яке саме ТБ підключено. Однак у "Київстарі" вже розповіли тонкощі роботи свого ТБ.

Про це йдеться у коментарі під одним з дописів компанії. "Київстар" відповів на одне з найпопулярніших питань щодо реклами.

У коментарях чоловік, який підключив собі телебачення "Київстару" поцікавилась: чому ж у нього є реклама під час перегляду деяких телеканалів. Користувач наполягав, що розраховував на її відсутність, адже тоді не дуже зрозуміло, за що платяться гроші.

"Чому на "Київстар" ТБ транслюють реклами? Мені здавалось що люди якраз і платять за можливість дивитись ТБ без реклами", — йдеться у повідомленні.

"Київстар" вже відреагував на це і пояснив, що він не несе відповідальності за трансляцію каналів. Виявляється, що наявність чи відсутність реклами цілком залежить від каналу, а не від стрімінгової платформи.

"Показ реклами дійсно можливий на деяких каналах, адже ми лише транслюємо їх, а не є власниками та модератором", — йдеться у повідомлені.

Виходить, що купуючи у "Київстар" послугу ТБ ви платите лише за їх трансляцію каналів у належній якості та без глюків. Саме тому компанія не може нести відповідальність ні за наявність реклами, ні за її зміст тощо.

Зауважимо, що вартість одного місяця "Київстар" ТВ стартує від 120 грн і залежить від послуг у пакеті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка обурилася послугою "Київстару", адже "Екстра гроші" мають космічні відсотки.