Чистота за 36 мільйонів: хто й коли прибиратиме вагони "Укрзалізниці"

Аукціон тривав 1 день — подались шість компаній

Чистота вагонів потягів часто викликала нарікання пасажирів "Укрзалізниці". Наразі ситуація має шанс змінитися. АТ "Укрзалізниця" провела тендер на послуги з прибирання у пасажирських вагонах. Загальна сума, за даними з Prozorro, — 36 673 807,86 грн.

Закупівлю провела філія "Пасажирська компанія". Тендер охоплює зовнішнє та внутрішнє прибирання, дезінфекцію та утилізацію сміття в пасажирських вагонах. Зокрема заміну підголовників, вологе прибирання, прибирання в туалетах, тамбурах та генеральне прибирання потягів. Для кожного типу вагонів встановлений графік. Контракт розрахований на 9 місяців. Кінцева вказана дата — 31 грудня 2025 року.

Сума тендеру на 9 місяців - майже 37 млн

Наприклад потяги Hyundai потрібно прибирати щонайменше 61 раз на місяць. Більша частина — підтримуюче прибирання. Послуги з прибирання Hyundai забирають левову частку суми — майже 26 млн.

Скільки разів на місяць прибирають потяги

Згідно з результатами, найнижчу ціну запропонували у ТОВ "КЬЮ. ЕФ. ЕМ СЕРВІС". Компанія вже мала угоди з державними структурами у сфері клінінгу. Зокрема в 2024 році з АТ "Укратрансгаз" та в 2021 з НАціональним юридичним університемто імені Ярослава мудрого

Результати аукціону

Раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу пасажирів "Укрзалізниці". Вони рекомендували компанії додати спеціальну позначку у вигляді лапки тварини, якщо людина їде з улюбленцем, щоб ті, у кого алергія, могли купити квитки в іншому місці.