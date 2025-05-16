Секрети вирощування солодкого буряка. Чим підживити, щоб був як мед

Якщо не пошкодувати сил, результат порадує

Буряк — дуже популярний в Україні овоч, без якого неможливий український борщ. Проте деякі стикаються з тим, що цей коренеплід виростає не солодким.

"Телеграф" розповідає, як підвищити цукристість буряку. Для цього є кілька секретів.

Буряк вимогливий до землі

Він добре росте на багатій органікою землі, а на щільному ґрунті коренеплоди набувають гіркуватого присмаку. Земля має бути легкою та добре розпушеною, це забезпечує доступ повітря до кореневої системи.

Бажано ще з осені внести перегній на ділянку, де буде посіяний буряк. Якщо земля глиниста, грядки треба засипати піском і добре перекопати.

Чим підживити буряк, щоб він виріс солодким

Звичайна кухонна сіль допоможе виростити солодкі буряки. Для цього одну чайну ложку солі необхідно розчинити у відрі води. Цим розчином з розрахунку одне відро на квадратний метр треба полити буряки під час росту.

Також збільшує цукристість буряку підживлення настоєм коров'яку та деревною золою. Водночас варто враховувати, що зола знижує кислотність ґрунту, а буряк цього не любить, тому зловживати цим підживленням не треба.

Секрети вирощування солодкого буряка

Коренеплодам має вистачати місця для зростання. Перше проріджування проводять після появи сходів. За необхідності грядки треба прорідити повторно у середині липня. Між рослинами має бути проміжок щонайменше 15 см.

Ще одна умова отримання солодкого буряку — достатній полив. У суху погоду коренеплоди треба поливати кожні 3 дні.

Вчасний збір урожаю також важливий для смаку буряків. Багато сортів, переростаючи, стають менш солодкими.

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