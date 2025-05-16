"Стамбулінг" та коричневі лінії Росії: як в Україні жартують про переговори

Жартувати з подібних тем стає традицією українців

16 травня у турецькому Стамбулі пройшли переговори української та російської делегацій, в ході котрих сторони намагалися розпочати діалог стосовно завершення війни в України. З огляду на останні новини, які лунають в інформаційному просторі, росіяни не зупиняються у своєму прагненні закріпити контроль над тимчасово окупованими українськими територіями, вимоги, які висувають представники Кремля, за словами українських політиків, є "відірваними від реальності" та не збігаються з тим, що обговорювалося раніше.

Тема переговорів в інформаційному просторі залишається однією з найтоповіших. І, як заведено, українці не можуть обійти її стороною та залишити без уваги в гумористичному плані. "Телеграф" зібрав найдотепніші меми та дописи, пов'язані з перемовинами. Одним з головних приводів для жартів залишається візит голови СБУ Василя Малюка до Туреччини, і хоча до складу української делегації він не увійшов через низький рівень компетентності російських представників, в останніх він все одно вселяє страх.

Жартують українці і про склад переговорної групи РФ. До неї, нагадаємо, увійшли Володимир Мединський, Михайло Галузін, Ігор Костюков та Олександр Фомін — жоден з них немає достатніх повноважень, аби приймати серйозні рішення стосовно закінчення російської агресії. Натомість з українського боку до Туреччини прибули високопосадовці зовсім іншого рівня.

"Стамбулінг" — ймовірно, новий термін, який з'явиться в лексиконі українців після цих перемовин.

А про неявку Путіна до Стамбулу не пожартував, мабуть, тільки лінивий:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що день вишиванки у 2025 році українці традиційно відзначають у другий четвер травня — цього разу свято припало на 15 число. В інтернеті активно поширювали тематичні меми: дотепні, влучні та стилістично різноманітні, вони поєднують національні мотиви з актуальними подіями війни й культурного спротиву.