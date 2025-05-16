Як перетворити дачу на курорт: будуємо басейн своїми руками і недорого

Потрібна лише спеціальна плівка і каміння

Мати власний басейн — це не розкіш, а цілком доступна річ для власників приватних будинків та дач. Навіть невелика водойма на подвір'ї рятує в літню спеку і створює місце для відпочинку всієї родини.

Басейн на власному подвір'ї — чудовий вихід для тих, хто має власне подвір'я чи дачу. У YouTube запропонували цікаве рішення, як зробити надійний басейн з доступних матеріалів.

Найпростіший спосіб створення басейну підійде кожному, хто має ділянку землі. Для цього вам знадобиться спеціальна прорезинена плівка, що використовується для човнів, та каміння для оформлення країв. Процес починається з копання ями потрібної глибини. Потім дно і стінки вистеляють плівкою, а краї фіксують камінням.

Важливо купити якісну плівку, яка не боїться сонця та морозу. Такий матеріал може прослужити до 10 років без заміни.

Якщо ж ви хочете мати ще й систему фільтрації, вам знадобиться додаткове обладнання.

Система фільтрації та догляд за басейном

Для чистої води потрібна система фільтрації. Вона включає насос, ультрафіолетову лампу та фільтри. Насос прокачує воду через систему, лампа знезаражує її, а фільтри затримують бруд. Як зібрати систему — дивіться у відео:

Для якісного очищення варто використовувати бочку з кварцовим піском — він затримує навіть найдрібніші частки бруду та водорості. Не забудьте передбачити можливість промивання фільтрів, інакше вони швидко засмітяться.

Замість хлорки для очищення води краще використовувати перекис водню. Він ефективно знищує бактерії та водорості і дозволяє тримати воду чистою тривалий час. Для басейну середнього розміру достатньо додавати приблизно чверть пляшки 50% перекису водню раз на тиждень.

Для чищення поверхні води використовуйте дитячий сачок з вшитими колготами. Дно чистять саморобним "пилососом" з насадки від звичайного пилососа та гофрованої труби.

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