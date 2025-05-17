Що покласти в ямки при посадці баклажанів і перців. Прості поради для щедрого врожаю

Рослини мають отримувати достатньо поживних речовин

Щоб розсада перців та баклажанів добре прижилася та дала щедрий врожай, важливо не лише правильно обрати місце посадки, а й забезпечити рослини поживними речовинами з перших днів висадки в грунт. В посадкову ямку треба покласти три види добрив.

Про те, що покласти в ямку при висадці розсади баклажанів та перцю розповіли на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка". Висаджується вона зазвичай у шаховому порядку 40 на 50 — між рослинами 40 см, а між рядочками — 50 см.

Що додати у посадкову ямку

Рибне борошно

У кожну ямку треба додавати по 1 столовій ложці рибного борошна. Це органічне добриво підвищує імунітет рослин та сприяє рясному цвітінню та плодоношенню. Поживні речовини з рибного борошна вивільнюються поступово, забезпечуючи кущики необхідними речовинами.

Деревний попіл

Також до ямки додають 1 столову ложку деревного попелу. Він розкислює ґрунт, збагачує його фосфором, калієм, магнієм, бором, сіркою та іншими мікроелементами. Попіл допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Суперфосфат

Третій компонент – суперфосфат (пів столової ложки). Це найпоширеніше фосфорне добриво з вмістом фосфору до 46%. Воно стимулює розвиток кореневої системи та активізує ріст кущиків. Крім того, суперфосфат має властивість допомагати рослинам краще витримувати посушливі періоди.

Особливості посадки

Дуже важливо не надто заглиблювати розсаду баклажанів у землю — коренева шийка не має бути заглиблена. Висаджувати розсаду треба на ту ж глибину, як вона росла у розсадних стаканчиках. Якщо посадити надто глибоко, баклажани можуть зовсім не дати плодів. Перець можна заглибити до перших справжніх листочків — це лише посилить розвиток його кореневої системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підживити розсаду перцю аспірином. Це зробить майбутній врожай смачним та соковитим.