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Що покласти в ямки при посадці баклажанів і перців. Прості поради для щедрого врожаю

Автор
Олена Руденко
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Добрива допоможуть отримати багато плодів
Добрива допоможуть отримати багато плодів. Фото Колаж "Телеграф"

Рослини мають отримувати достатньо поживних речовин

Щоб розсада перців та баклажанів добре прижилася та дала щедрий врожай, важливо не лише правильно обрати місце посадки, а й забезпечити рослини поживними речовинами з перших днів висадки в грунт. В посадкову ямку треба покласти три види добрив.

Про те, що покласти в ямку при висадці розсади баклажанів та перцю розповіли на YouTube-каналі "Дім та присадибна ділянка". Висаджується вона зазвичай у шаховому порядку 40 на 50 — між рослинами 40 см, а між рядочками — 50 см.

Що додати у посадкову ямку

Рибне борошно

У кожну ямку треба додавати по 1 столовій ложці рибного борошна. Це органічне добриво підвищує імунітет рослин та сприяє рясному цвітінню та плодоношенню. Поживні речовини з рибного борошна вивільнюються поступово, забезпечуючи кущики необхідними речовинами.

Деревний попіл

Також до ямки додають 1 столову ложку деревного попелу. Він розкислює ґрунт, збагачує його фосфором, калієм, магнієм, бором, сіркою та іншими мікроелементами. Попіл допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини з ґрунту.

Суперфосфат

Третій компонент – суперфосфат (пів столової ложки). Це найпоширеніше фосфорне добриво з вмістом фосфору до 46%. Воно стимулює розвиток кореневої системи та активізує ріст кущиків. Крім того, суперфосфат має властивість допомагати рослинам краще витримувати посушливі періоди.

Особливості посадки

Дуже важливо не надто заглиблювати розсаду баклажанів у землю — коренева шийка не має бути заглиблена. Висаджувати розсаду треба на ту ж глибину, як вона росла у розсадних стаканчиках. Якщо посадити надто глибоко, баклажани можуть зовсім не дати плодів. Перець можна заглибити до перших справжніх листочків — це лише посилить розвиток його кореневої системи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підживити розсаду перцю аспірином. Це зробить майбутній врожай смачним та соковитим.

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#Перець #Підживлення #Розсада #Баклажани #Город