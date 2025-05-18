Українська вчителька підкорила мережу кумедним відео з учнями під Тейлор Свіфт

Українці вражені харизмою вчительки

Кінець навчального року у школах України вже наближається, а в мережі і досі набирають шаленої популярності смішні відоси. До прикладу, ліцей №7 в Броварах зняв пародію на відомий тренд з піснею Тейлор Свіфт "І Knew You Were Trouble".

Відповідне відео вже набрало тисячі переглядів у Тік Ток. Користувачі у коментарях були вражені і харизмою вчительки, і учні.

На відео вчителька під трек Тейлор Свіфт, до якого додали характерний крик кози, по черзі витягає учнів з-під парт за волосся, а вони нібито кричать. Зауважимо, що відео не має підписів, а лише тематичні хештеги. До того ж ролик несе лише розважальний характер.

Однак він вже зачарував тисячі людей, адже користувачі у коментарях не втомлюються дивуватись харизмі та пластичності вчительки. Ба більше, навіть учні, які ймовірніше отримали неабияке задоволення від процесу та результату, здивували мережу.

Були і коментарі від людей, які звернули увагу на годинник у класі, він показував 17:30. На тлі цього виникло питання: відео знімали о 17:30 чи о 5:30, проте є ймовірність, що час показано неправильно.

Додамо, що ліцей активно веде свою сторінку і створив чимало відео, які стали вірусними, а вчителька — одна з головних актрис у роликах. Щодо пародії на відомий трек Тейлор Свіфт додамо, що майже одразу після його виходу у мережі з'явилось легендарне відео з козою. І після цього мережа вибухнула своїми версіями роликів під цей звук.

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