Погода на початку червня розчарує українців: яким областям пощастить найменше (карта)

Теплі куртки не варто ховати у шафу

Погода в Україні весною дивувала своєю непередбачуваністю, через це померзли фруктові дерева. Може на початку червня прогноз потішить українців?

Відповідь на це питання дав народний синоптик Володимир Деркач у коментарі для "Телеграфу". За його словами, на початку червня погода розчарує українців.

За його словами, будуть спостерігатися досить помірні температури, як для літа. Деркач каже, що, крім того, зберігатиметься висока вірогідність опадів в цей час (хоч і не дуже потужних).

"В окремі дні буде вітряно і досить похмуро", – пояснив народний синоптик.

А ось за даними метеорологічної карти Ventusky, 1 червня в Україні спостерігатиметься температурний градієнт із заходу на схід. У західних областях, зокрема у Львові, температура становитиме близько 14 градусів тепла.

У центральній частині країни, включаючи Київ, очікується 17 градусів тепла. Східні регіони, такі як Харків, побачать температуру до +19, а південні області, особливо Одеса та прилеглі райони, нагріються до +18-22 градусів тепла.

Атмосферний тиск становитиме близько 1022 гПа, що вказує на відносно стабільну погоду, але з вірогідністю періодичних опадів, як і прогнозував народний синоптик Деркач.

Загалом, початок літа в Україні буде помірно теплим, місцями вітряним та з періодичними дощами.

Раніше "Телеграф" писав, в яких регіонах буде до +30 найближчим часом.