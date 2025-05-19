Кроти не пройдуть. Чотири трюки, щоб вигнати їх з городу

За добу він може прокласти ходи до 50 метрів довжиною

Кроти можуть стати справжнім лихом на городі, адже вони риють численні ходи та нори та підривають коріння рослин. Позбутися їх не так просто, проте для цього є кілька трюків.

Про прості та доступні способи прогнати кротів зі своєї ділянки розповів Telegram-канал "Дім та присадибна ділянка". Вони допоможуть захистити висаджені овочі.

Чистотіл

Це простій та доступний метод, проте зазвичай, процедуру треба повторювати кілька разів. Чистотіл, який росте як бур'ян, треба подрібнити та закладати в нори кротів. Гризуни дуже не люблять його й залишають нори. А чистотіл згниває в землі, підживлюючи її.

Гас чи дьоготь

Їхній запах діє на кротів як відлякувач. Треба змочити в гасі чи дьогті невеликі ганчірки та закласти в усі норки кротів якомога глибше.

Заливання водою

Вигнати кротів допомагає заливання водою зі шланга їхніх нір. Проте води треба багато — на одну нору може піти до 100 літрів.

Металева сітка

Це досить радикальний, проте недешевий спосіб, який, до того ж вимагає чимало труда. Щоб захистити город від кротів його огороджують металевою сіткою, вкопуючи її в землю на 30-40 см. Гризуни не можуть подолати такий заслін.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка користь від кротів на городі. Вони знищують дрібних шкідників, що робить ґрунт набагато чистішим та безпечнішим для рослин. Земля з кротячих нір може стати добривом.