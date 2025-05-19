"Всього лише" за мінімалку. В Україні продають ідеальну собаку для квартири

Цуценя має ветеринарний паспорт

В Україні продовжують набирати популярності маленькі породи собак, яких легко тримати в квартирах. До прикладу, чихуахуа можна придбати за ціною мінімальної зарплати.

Про це свідчить оголошення на порталі з продажу тварин. Зауважимо, що у 2025 році розмір мінімальної зарплати складає 8 тисяч грн.

"Шукаємо люблячу сім'ю для грайливої, кмітливої дівчинки білого кольору. Стане вашим найкращим другом", — йдеться в оголошенні.

Купити чихуахуа

Продають білу чихуахуа

Зазначається, що тваринку продають за 8 тисяч грн. Собака привчена до пелюшки, має ветеринарний паспорт та оброблена від паразитів. Однак в оголошенні не вказана наявність вакцинацій. Цуценя їсть самостійно, однак чи харчується кормом або натуральними продуктами також не зазначено.

Додамо, що чихуахуа вважається найменшою породою собак, адже вага дорослих особин сягає максимум 3 кг. Але є тваринки, що важать по 1 кг. Є два типи собак цієї породи гладкошерсті та довгошерсті. За 8 тисяч в оголошенні продають гладкошерсту білу дівчинку.

Чихуахуа мають доволі тендітну статуру тіла, тому з ними треба поводитись обережно. Також ця порода схильна до хвороб серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Завдяки своїй малій вазі цю собаку легко утримувати в квартирі, адже вона не потребує довгих прогулянок та тренувань, як великі породи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не так з обов'язковою реєстрацією собак і чому її критикують.