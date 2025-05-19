"Захист від "пахучих" пасажирів?". В автобусі Львова помітили дивний атрибут (фото)

Засвітився маршрутний автобус №57

У Львові люди помітили доволі дивну картину, яка викликала чимало запитань. Адже в одному з місцевих автобусів біля водія стояв величезний вазон з квіткою.

Відповідне фото публікують у мережі місцеві канали. Зазначається, що дивину помітили в маршрутному автобусі №57.

"Таке можна зустріти лише у львівських маршрутках!", — йдеться у повідомленні.

На фото видно, що в автобусі на пасажирському сидінні біля водія стоїть великий вазон з кімнатною квіткою. Якщо пригледітись, можна побачити, що у горщику росте одразу кілька квітів. А сам вазон стоїть на доволі чистій підлозі. На фото видно, що автобус курсує маршрутом №57, тобто від онкоцентру, що на вулиці Максимовича, до площі Різні.

В коментарях користувачі вже почали жартувати, що ймовірніше так водії захищаються від пасажирів, які хочуть сісти поруч. Дехто припустив, що це взагалі не квітка водія, а можливо чиясь передачка. Однак були і жарти, що горщик з квіткою — це природний освіжувач повітря, а також, що пасажири по черзі мають його поливати, коли передають за проїзд.

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